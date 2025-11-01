TörökországSzíriamenekültek

Törökországból már több mint félmillió szír tért haza

Összesen 550 ezer szíriai menekült tért már vissza Törökországból a hazájába Bassár el-Aszad elnök rendszerének 2024. decemberi bukása óta – jelentette be szombaton Ali Yerlikaya török belügyminiszter. A török hatóságok szerint megközelítőleg 2,4 millió szíriai tartózkodik továbbra is Törökországban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 01. 19:31
Törökországból hazainduló szír férfi Fotó: YASIN AKGUL Forrás: AFP
A szír menekültek száma Törökországban a szíriai polgárháború csúcspontján meghaladta a 3,5 milliót.

Fotó: AFP

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) pénteken közölte, hogy összesen 1,66 millió szíriai tért vissza hazájába 2024. december 8. óta. 

Több mint 1,9 millió szíriai belső menekült is visszatérhetett a lakóhelyére 

– tette hozzá az UNHCR. A szakosított ENSZ-szervezet szerint

több mint 7 millió belső menekült van ma is Szíriában, 4,5 millióan pedig továbbra is külföldön tartózkodnak.

A polgárháború, amely amiatt tört ki, hogy Bassár el-Aszad volt elnök erőszakkal elnyomta a 2011-ben elkezdődött rendszerellenes tüntetéseket, szíriaiak millióinak a menekülését váltotta ki. A konfliktus 2024 decemberében ért véget, amikor az Ahmed es-Saraa vezette iszlamista lázadó szövetség magához ragadta a hatalmat.

Borítókép: Törökországból hazainduló szír férfi (Fotó: AFP)

