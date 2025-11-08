Donald TrumpKaroline LeavittOrbán Viktor

Trump sajtófőnöke válaszolt Orbán Viktornak

„Kölcsönkérhetem a hölgyet?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trumpnak, miután a Fehér Ház sajtófőnöke helyre tett egy újságírót az amerikai elnöknek szánt provokatív kérdése után a két vezető pénteki sajtótájékoztatóján.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 10:49
Karoline Leavitt Fotó: CELAL GUNES Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A talpraesettségéről és szúrós válaszairól ismert 28 éves Karoline Leavitt fiatal kora ellenére régi republikánusnak számít. Leavitt végig Donald Trump mellett állt a 2024-es amerikai elnökválasztási kampány során, majd Trump megválasztását követően, januárban kinevezték a Fehér Ház sajtófőnökének – írta az Origo. 

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, elnöki szóvivő a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában tartott tájékoztatón 2025. november 4-én. MTI/AP/Manuel Balce Ceneta
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtófőnöke, elnöki szóvivő a washingtoni Fehér Ház sajtószobájában tartott tájékoztatón 2025. november 4-én (Fotó: MTI/AP/Manuel Balce Ceneta) 

Orbán Viktor miniszterelnök, meghallván a sajtófőnök határozott érvelését az NBC riporterének kérdésére, viccelődve Donald Trumphoz fordult: 

„Kölcsönkérhetem őt?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor.

Trump elnök azt felelte: 

Karoline! A miniszterelnök úr azt szeretné, ha Magyarországon dolgoznál.

Ezt követően Orbán Viktornak válaszolva hozzátette: „Nagyon jó döntést hoztál.” 

Kérlek, ne hagyj el minket, Karoline!

– tette hozzá Donald Trump, nem kis derültséget okozva a sajtótájékoztatón.

Karoline Leavitt végül az X-en zárta le a barátságos vitát.

Köszönöm, Orbán miniszterelnök úr, nagyon kedves – de itt maradok!

– üzente a sajtófőnök a magyar miniszterelnöknek.

Borítókép: Karoline Leavitt (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekEurópai Unió

Az Európai Unió vessen végre véget a kóros hungarofóbiának!

Szájer József avatarja

Ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.