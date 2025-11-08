Trump sajtófőnöke válaszolt Orbán Viktornak

A talpraesettségéről és szúrós válaszairól ismert 28 éves Karoline Leavitt fiatal kora ellenére régi republikánusnak számít. Leavitt végig Donald Trump mellett állt a 2024-es amerikai elnökválasztási kampány során, majd Trump megválasztását követően, januárban kinevezték a Fehér Ház sajtófőnökének – írta az Origo.
Orbán Viktor miniszterelnök, meghallván a sajtófőnök határozott érvelését az NBC riporterének kérdésére, viccelődve Donald Trumphoz fordult:
„Kölcsönkérhetem őt?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor.
Trump elnök azt felelte:
Karoline! A miniszterelnök úr azt szeretné, ha Magyarországon dolgoznál.
Ezt követően Orbán Viktornak válaszolva hozzátette: „Nagyon jó döntést hoztál.”
Kérlek, ne hagyj el minket, Karoline!
– tette hozzá Donald Trump, nem kis derültséget okozva a sajtótájékoztatón.
Karoline Leavitt végül az X-en zárta le a barátságos vitát.
Köszönöm, Orbán miniszterelnök úr, nagyon kedves – de itt maradok!
– üzente a sajtófőnök a magyar miniszterelnöknek.
Borítókép: Karoline Leavitt (Fotó: AFP)