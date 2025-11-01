Ukrajnaorosz-ukrán háborúVolodimir Zelenszkij

Két hónap alatt százezer fiatal ukrán menekült el a harcok elől

Visszájára fordult az ukrán államfő terve. Volodimir Zelenszkij a fiatal férfiak utazási korlátozásainak enyhítésével azt szerette volna elérni, hogy a fiatalok nagyobb kedvvel vonuljanak be, ezzel szemben az intézkedés példátlan méretű kivándorlási hullámot indított el Ukrajna fiataljai körében.

Munkatársunktól
2025. 11. 01. 17:13
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
A háború árnyékában egyre több ukrán fiatal hagyja el hazáját, ami súlyos következményekkel járhat az ország jövőjére nézve. Az elmúlt két hónapban közel százezer 18 és 22 év közötti férfi hagyta el Ukrajna területét, miután Volodimir Zelenszkij elnök augusztusban enyhítette a kiutazási korlátozásokat. Ez a példa nélküli exodus komoly aggodalmat kelt nemcsak Kijevben, hanem Berlinben és Brüsszelben is – írja az Exxpress osztrák hírportál.

Friedrich Merz német kancellár is nyomás alá került az ukrajnai kivándorlási hullám miatt
Fotó: NurPhoto via AFP

A lengyel határőrség adatai szerint augusztus vége óta naponta átlagosan 1600 fiatal ukrán férfi lépte át a határt Lengyelország felé. Ez a szám önmagában is döbbenetes, de még inkább elgondolkodtató, ha figyelembe vesszük, hogy két hónap alatt több fiatal hagyta el Ukrajnát, mint amennyi a brit hadsereg teljes létszáma.

Zelenszkij elnök eredeti szándéka az volt, hogy nagyobb mozgásteret biztosítson a fiatal férfiaknak, abban bízva, hogy később önként visszatérnek és csatlakoznak a hadsereghez. A valóság azonban ennek épp az ellenkezője lett: a könnyítés óriási kivándorlási hullámot indított el.

A konfliktus kezdete óta a 18 és 60 év közötti férfiak nem hagyhatták el az országot. Három év háború után Zelenszkij 27-ről 25 évre csökkentette a besorozási korhatárt, hogy orvosolja a frontvonalakon tapasztalható létszámhiányt. Az intézkedés azonban kontraproduktívnak bizonyult: ahelyett, hogy újoncokat nyert volna, Ukrajna elveszíti a fiatalokat.

A kivándorlás hátterében nemcsak a háborútól való félelem áll, hanem a növekvő kiábrándultság és fáradtság is. Új közvélemény-kutatások szerint a harci kedv, amely 2022-ben, az invázió kezdetén még töretlen volt, mára jelentősen megkopott. Akkor az ukránok közel háromnegyede akart „a végső győzelemig” harcolni, ma viszont már csaknem 70 százalékuk szeretné, ha tárgyalások útján érne véget a konfliktus.

A tekintélyes KIIS Intézet kutatói is először tapasztalják a kitartás érezhető csökkenését: egyre kevesebb ukrán hajlandó kitartani addig, „ameddig szükséges”. Ugyanakkor a megosztottság továbbra is nagy: a megkérdezettek több mint fele továbbra is elutasítja a területi engedményeket – az emberek békét akarnak, de nem akarják elveszíteni otthonaikat.

A helyzet Németországban is aggodalmat kelt.

Nem áll érdekünkben, hogy fiatal ukrán férfiak Németországban töltsék az idejüket ahelyett, hogy a hazájukat védenék

– nyilatkozta Jürgen Hardt CDU-s külpolitikai szakértő.

Az AfD, amely jelenleg a legerősebb párt a közvélemény-kutatásokban, az ukránoknak nyújtott segélyek beszüntetését és a további katonai támogatás leállítását követeli, Friedrich Merz német kancelláron pedig egyre erősödik a nyomás, hogy újragondolja az ukrán menekülteknek nyújtott támogatásokat.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

