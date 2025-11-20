Elfajult egy televíziós vita Franciaországban

Bár még mintegy másfél év van hátra a francia elnökválasztásig, az LCI televíziós csatorna stúdiójában elszabadultak az indulatok Éric Zemmour, a Visszahódítás (Reconquete) párt alapítója és Raphael Glucksmann szocialista politikus között.
A két politikus, akik várhatóan az elnökválasztáson is megmérettetik magukat, a „nemzeti identitás” témakörében csaptak össze olyan hevesen, hogy a műsorvezető David Pujadas kénytelen volt fizikailag közbelépni.
A vita során, melynek témáját Zemmour választhatta meg, hamar elmérgesedett a hangulat. Zemmour nem kímélte ellenfelét, amikor azt állította, hogy Glucksmann „banális és középszerű”, valamint hogy „Franciaország történelme nem érdekli”. Glucksmann válaszában hazaszeretetét hangsúlyozta, és azzal vádolta Zemmourt, hogy valójában nem a hazáját szereti, csak egy elképzelt, idealisztikus Franciaországot.
A vita során Zemmour több tragikus esetet is felhozott példaként, amelyekben migránsok gyilkoltak meg fiatalkorú áldozatokat.
Glucksmann erre reagálva Zemmourt Orbán Viktorhoz és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz hasonlította.
A helyzet odáig fajult, hogy a két politikus egymás szavába vágva, kiabálva folytatta a vitát, mire David Pujadas műsorvezető kénytelen volt felállni és fizikailag közbelépni. A 45 perces adás gyakorlatilag botrányba fulladt.
Borítókép: Éric Zemmour (Fotó: Hans Lucas via AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!