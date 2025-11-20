Elfajult egy televíziós vita Franciaországban

Bár még mintegy másfél év van hátra a francia elnökválasztásig, az LCI televíziós csatorna stúdiójában elszabadultak az indulatok Éric Zemmour, a Visszahódítás (Reconquete) párt alapítója és Raphael Glucksmann szocialista politikus között.

Raphael Glucksmann minősíthetetlen hangnemben esett Éric Zemmour torkának (Fotó: AFP)

A két politikus, akik várhatóan az elnökválasztáson is megmérettetik magukat, a „nemzeti identitás” témakörében csaptak össze olyan hevesen, hogy a műsorvezető David Pujadas kénytelen volt fizikailag közbelépni.

Lola.

Thomas.

Philippine.



Ce ne sont pas des soldats russes qui tuent nos enfants, M. Glucksmann.



C’est la racaille islamique qui tue au nom d’Allah. pic.twitter.com/Ab1Y58H5SG — Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 19, 2025

A vita során, melynek témáját Zemmour választhatta meg, hamar elmérgesedett a hangulat. Zemmour nem kímélte ellenfelét, amikor azt állította, hogy Glucksmann „banális és középszerű”, valamint hogy „Franciaország történelme nem érdekli”. Glucksmann válaszában hazaszeretetét hangsúlyozta, és azzal vádolta Zemmourt, hogy valójában nem a hazáját szereti, csak egy elképzelt, idealisztikus Franciaországot.

🔴 1 MILLION DE VUES en 13 heures sur Facebook pour cette vidéo d’Éric Zemmour !



Le courage de la vérité, c’est Reconquête.



Dans les commentaires, beaucoup d’électeurs du RN remercient Zemmour pour sa prestation face à la gauche déconnectée du réel.pic.twitter.com/lUHu3Nunlc — Baby Lone (@Babylone771) November 19, 2025

A vita során Zemmour több tragikus esetet is felhozott példaként, amelyekben migránsok gyilkoltak meg fiatalkorú áldozatokat.

Glucksmann erre reagálva Zemmourt Orbán Viktorhoz és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz hasonlította.

A helyzet odáig fajult, hogy a két politikus egymás szavába vágva, kiabálva folytatta a vitát, mire David Pujadas műsorvezető kénytelen volt felállni és fizikailag közbelépni. A 45 perces adás gyakorlatilag botrányba fulladt.

Borítókép: Éric Zemmour (Fotó: Hans Lucas via AFP)