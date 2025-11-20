Eric ZemmourFranciaországRaphael Glucksmann

Elfajult egy televíziós vita Franciaországban

Botrányba fulladt egy politikai vita az egyik francia televíziós csatornán. Éric Zemmour és Raphael Glucksmann a nemzeti identitás témájában esett egymás torkának. Az üvöltözésbe torkolló vitában Magyarország is szóba került.

Munkatársunktól
2025. 11. 20. 9:09
Eric Zemmour Fotó: Hans Lucas via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár még mintegy másfél év van hátra a francia elnökválasztásig, az LCI televíziós csatorna stúdiójában elszabadultak az indulatok Éric Zemmour, a Visszahódítás (Reconquete) párt alapítója és Raphael Glucksmann szocialista politikus között.

Raphael Glucksmann minősíthetetlen hangnemben esett Eric Zemmour torkának
Raphael Glucksmann minősíthetetlen hangnemben esett Éric Zemmour torkának (Fotó: AFP)

A két politikus, akik várhatóan az elnökválasztáson is megmérettetik magukat, a „nemzeti identitás” témakörében csaptak össze olyan hevesen, hogy a műsorvezető David Pujadas kénytelen volt fizikailag közbelépni.

A vita során, melynek témáját Zemmour választhatta meg, hamar elmérgesedett a hangulat. Zemmour nem kímélte ellenfelét, amikor azt állította, hogy Glucksmann „banális és középszerű”, valamint hogy „Franciaország történelme nem érdekli”. Glucksmann válaszában hazaszeretetét hangsúlyozta, és azzal vádolta Zemmourt, hogy valójában nem a hazáját szereti, csak egy elképzelt, idealisztikus Franciaországot.

A vita során Zemmour több tragikus esetet is felhozott példaként, amelyekben migránsok gyilkoltak meg fiatalkorú áldozatokat.

Glucksmann erre reagálva Zemmourt Orbán Viktorhoz és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz hasonlította.

A helyzet odáig fajult, hogy a két politikus egymás szavába vágva, kiabálva folytatta a vitát, mire David Pujadas műsorvezető kénytelen volt felállni és fizikailag közbelépni. A 45 perces adás gyakorlatilag botrányba fulladt.

Borítókép: Éric Zemmour (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.