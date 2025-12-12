Az Egyesült Államok felveszi a küzdelmet az Antifa-szervezetekkel

Thomas G. DiNanno, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának fegyverzetellenőrzésért és nemzetközi biztonságért felelős államtitkára Budapestre látogatott. Az ILEA fővárosi központjában elmondott beszédében a politikus bejelentette, hogy az amerikai külügyminisztérium tízmillió dollárig terjedő jutalmat ajánl fel minden olyan információért, amely segít felszámolni az Antifa-mozgalmakat.

Az Egyesült Államok jutalmat ajánlott minden információért ami segít az Antifa felszámolásában (Fotó: Hans Lucas/Bastien Ohier)

Caroline Savage, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője beszédében üdvözölte a fejlődő magyar–amerikai kapcsolatokat, valamint kiemelte, hogy mind a két ország tisztában van vele, hogy egy nemzet biztonsága a határainál kezdődik. Az ügyvivő szerint az amerikai és magyar kapcsolatoknak a biztonság terén az egyik kiemelkedő példája az ILEA, ami fennállása alatt 32 országból fogadott az igazságszolgáltatásban dolgozó szakembereket, akik aztán közösen léptek fel a bűnözés ellen.

Caroline Savage szerint a mai esemény bizonyossága az eddig elvégzett munkának és a biztonság iránti elkötelezettség továbbra is összeköti a két nemzetet.

DiNanno nyitó beszédében elárulta, hogy ez az első magyarországi útja, azonban feltehetőleg nem az utolsó. Az államtitkár egyúttal jelezte, hogy azért érkezett hazánkba, hogy segítse a magyar kormány munkáját a terrorizmus és a szélsőségesek elleni küzdelemben, mind a fizikai, mind pedig az információs térben. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az ILEA fennállása óta rengeteget tett a régió biztonságának és a hatóságok közös fellépésének az érdekében, azonban az idők változnak, így az együttműködéseinknek is fejlődnie kell.

DiNanno szerint mind Magyarország, mind pedig az Egyesült Államok elkötelezett a terrorizmus és a szélsőséges csoportok elleni küzdelemben, valamint azt is hangsúlyozta, hogy a szélsőbaloldali terrorizmus egyre égetőbb problémát jelent.

Az államtitkár szerint Amerika megtanulta az ISIS (Iszlám Állam) elleni küzdelem során, hogy a radikális fenyegetésekkel szemben határozottan és gyorsan kell fellépni.