Az Egyesült Államok felveszi a küzdelmet az Antifa-szervezetekkel

Magyarországra látogatott Thomas G. DiNanno, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának fegyverzetellenőrzésért és nemzetközi biztonságért felelős államtitkára. A politikus az International Law Enforcement Academy (ILEA) központjában jelentette be: az Egyesült Államok jutalmat ajánl minden olyan információért, amely segíthet az Antifa felszámolásában.

Brém-Nagy Márton
2025. 12. 12. 12:51
Fotó: ALEXANDRE RAULT Forrás: Hans Lucas
Thomas G. DiNanno, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának fegyverzetellenőrzésért és nemzetközi biztonságért felelős államtitkára Budapestre látogatott. Az ILEA fővárosi központjában elmondott beszédében a politikus bejelentette, hogy az amerikai külügyminisztérium tízmillió dollárig terjedő jutalmat ajánl fel minden olyan információért, amely segít felszámolni az Antifa-mozgalmakat. 

Caroline Savage, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője beszédében üdvözölte a fejlődő magyar–amerikai kapcsolatokat, valamint kiemelte, hogy mind a két ország tisztában van vele, hogy egy nemzet biztonsága a határainál kezdődik. Az ügyvivő szerint az amerikai és magyar kapcsolatoknak a biztonság terén az egyik kiemelkedő példája az ILEA, ami fennállása alatt 32 országból fogadott az igazságszolgáltatásban dolgozó szakembereket, akik aztán közösen léptek fel a bűnözés ellen.

Caroline Savage szerint a mai esemény bizonyossága az eddig elvégzett munkának és a biztonság iránti elkötelezettség továbbra is összeköti a két nemzetet. 

DiNanno nyitó beszédében elárulta, hogy ez az első magyarországi útja, azonban feltehetőleg nem az utolsó. Az államtitkár egyúttal jelezte, hogy azért érkezett hazánkba, hogy segítse a magyar kormány munkáját a terrorizmus és a szélsőségesek elleni küzdelemben, mind a fizikai, mind pedig az információs térben. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az ILEA fennállása óta rengeteget tett a régió biztonságának és a hatóságok közös fellépésének az érdekében, azonban az idők változnak, így az együttműködéseinknek is fejlődnie kell. 

DiNanno szerint mind Magyarország, mind pedig az Egyesült Államok elkötelezett a terrorizmus és a szélsőséges csoportok elleni küzdelemben, valamint azt is hangsúlyozta, hogy a szélsőbaloldali terrorizmus egyre égetőbb problémát jelent. 

Az államtitkár szerint Amerika megtanulta az ISIS (Iszlám Állam) elleni küzdelem során, hogy a radikális fenyegetésekkel szemben határozottan és gyorsan kell fellépni. 

DiNanno egyúttal elmondta, hogy ma már az Antifa-szervezetek az 1930-as évek fasizmusának összes jellegzetességét magukon hordozzák. Épp ezért meg kell találni ezeknek a csoportoknak a finanszírozóit, és fel kell számolni azokat a struktúrák, amin keresztül az ilyen szervezeteket pénzelik.

Az államtitkár elmondta, hogy az Egyesült Államok kormánya Donald Trump amerikai elnök vezetésével négy Antifa-csoportot azonosított, amelyeket terrorszervezetnek is nyilvánítottak. Ennek kapcsán DiNanno üdvözölte, hogy hazánk egyetlen európai országként elismerte az Antifát mint terrorszervezetet. 

DiNanno egyúttal felemlegette, hogy Magyarország is megtapasztalta, hogy milyen veszélyekkel járnak az Antifa-mozgalmak, miután 2023-ban éppen Budapesten támadtak rá ártatlan civilekre a csoportosulás tagjai.

„Nem fogjuk tolerálni, hogy az erőszakot politikai eszközként használják, sem az államokban, sem pedig máshol” – nyomatékosította DiNanno. 

A politikus szerint épp ezért kiemelten fontos, hogy ezen fenyegetésekre a társadalom figyelmét is felhívjuk. Ennek kapcsán pedig bejelentette, hogy az Egyesült Államok Külügyminisztériumának Igazságszolgáltatásért Programja (RFJ) akár 10 millió dolláros jutalmat is felajánl azokért az információkért, amelyek négy, az Egyesült Államok kormánya által külföldi terrorszervezetként (FTO) nyilvántartott európai székhelyű csoport pénzügyi mechanizmusainak megzavarásához vezetnek.

További információ a jutalomról és a szervezetekről a Rewards for Justice weboldalán található.

A magyar kormány tisztában van az Antifa jelentette veszéllyel

Sztáray Péter, a külgazdasági és külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy a magyar kormány már korán felismerte, hogy egy ország biztonsága a határainál kezdődik. Sztáray szerint épp ezért döntött úgy a kormány a 2015-ös migrációs válság idején, hogy lezárja határait. 

Az államtitkár ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a migrációs helyzetet egyértelműen megpróbálták kihasználni a terroristák, ami komoly nemzetbiztonsági kihívást jelentett.

A politikus egyúttal rávilágított, hogy Magyarországnak valóban személyes tapasztalatai vannak az Antifa-mozgalmak jelentette veszéllyel, hiszen 2023-ban hazánk direkt támadás áldozata lett.

Sztáray egyúttal üdvözölte az új amerikai vezetés hozzáállását, ami kapcsán megjegyezte, hogy a korábbi adminisztrációval olyan területeken sem lehetett együttműködni, amely egyébként közös érdek lett volna. Az államtitkár szerint azonban a Trump kormány érkezésével új reneszánsz kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban. 

Egyúttal jelezte, hogy sokat kell közösen dolgozni a fenyegetések elhárításán, hiszen ma már látszik, hogy a terrorizmus korunk egyik nagy történelmi kihívása. 

Borítókép: Antifa -zászló egy tüntetésen (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

