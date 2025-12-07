Joe Biden nyilvános szereplése ismét kudarcba fulladt

A volt amerikai elnök szerint ideje, hogy az LMBTQ emberek fellázadjanak a Trump-adminisztráció ellen. Joe Biden egy LMBTQ-rendezvényen mondott beszédet, amelyben azzal vádolta a republikánusokat, hogy politikai fegyverré tették a nemi indentitás kérdését – írja a The Guardian.

Joe Biden a republikánusokat támadta

Pénteken a washingtoni Nemzetközi LMBTQ+ vezetők konferenciáján, ahol Biden életműdíjat kapott, arra buzdította az LMBTQ-embereket, hogy harcoljanak Donald Trump második elnöki adminisztrációja ellen.

„Nincs semmi amerikaibb, mint az egyenlőség fogalma. Semmi, semmi, semmi.” – fogalmazott Biden.

Az elnöknek egyébként egy ponton megint meggyűlt a baja a beszéddel, miután nem sikerült neki az Amerika szót kimondani. Biden, aki elnökként aláírta a házasság tiszteletben tartásáról szóló törvényt , amely előírja az államok számára, hogy elismerjék más államok azonos neműek házasságait, azt mondta, hogy a republikánusok „fegyverré tették az emberek alapvető identitását, és politikai labdává változtatták azt”.

Joe Biden viszonylag későn vált az LMBTQ-jogok harcosává, hiszen az 1990-es években, amikor a szenátusban volt, Biden megszavazta a házasság védelméről szóló törvényt. A beszéd ritka nyilvános megjelenést jelentett Biden számára, akinél májusban diagnosztizáltak prosztatarákot. Az elnök diagnózisa egyébként komoly kétségeket ébresztett elnökségével kapcsolatban is, miután sokan úgy vélték, a demokraták eltitkolták az elnök valódi mentális és egészségügyi állapotát.

