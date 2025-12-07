Rendkívüli

Verstappen megnyerte az idényzárót, de nem ő örülhetett a végén

BidendemokratákLMBTQ-ideológia

Joe Biden nyilvános szereplése ismét kudarcba fulladt

A volt amerikai elnök szerint a nemi indentitás kérdését a republikánusok fegyverré tették. Joe Biden egy LMBTQ-rendezvényen buzdított ellenállásra mindenkit, de azért akadt egy nyelvbotlás is. A volt amerikai elnök életműdíjat kapott az LMBTQ-közösségért végzett munkájáért. Köszönőbeszéde furcsán sikerült.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 16:09
Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A volt amerikai elnök szerint ideje, hogy az LMBTQ emberek fellázadjanak a Trump-adminisztráció ellen. Joe Biden egy LMBTQ-rendezvényen mondott beszédet, amelyben azzal vádolta a republikánusokat, hogy politikai fegyverré tették a nemi indentitás kérdését – írja a The Guardian

Joe Biden a republikánusokat támadta
Joe Biden a republikánusokat támadta 
(Fotó: SCOTT EISEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Pénteken a washingtoni Nemzetközi LMBTQ+ vezetők konferenciáján, ahol Biden életműdíjat kapott, arra buzdította az LMBTQ-embereket, hogy harcoljanak Donald Trump második elnöki adminisztrációja ellen. 

„Nincs semmi amerikaibb, mint az egyenlőség fogalma. Semmi, semmi, semmi.” – fogalmazott Biden. 

Az elnöknek egyébként egy ponton megint meggyűlt a baja a beszéddel, miután nem sikerült neki az Amerika szót kimondani. Biden, aki elnökként aláírta a házasság tiszteletben tartásáról szóló törvényt , amely előírja az államok számára, hogy elismerjék más államok azonos neműek házasságait, azt mondta, hogy a republikánusok „fegyverré tették az emberek alapvető identitását, és politikai labdává változtatták azt”.

Joe Biden viszonylag későn vált az LMBTQ-jogok harcosává, hiszen az 1990-es években, amikor a szenátusban volt, Biden megszavazta a házasság védelméről szóló törvényt. A beszéd ritka nyilvános megjelenést jelentett Biden számára, akinél májusban diagnosztizáltak prosztatarákot. Az elnök diagnózisa egyébként komoly kétségeket ébresztett elnökségével kapcsolatban is, miután sokan úgy vélték, a demokraták eltitkolták az elnök valódi mentális és egészségügyi állapotát. 

Borítókép: Joe Biden, az Egyesült Államok volt elnöke (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.