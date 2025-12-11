Trumpnak elege lett, katonai övezetet hoznak létre

Három évre joghatóságok szerez 760 hektár földterület felett a haditengerészet San Diego és Imperial megyékben, ahol katonai övezetet fognak létrehozni. A Kalifornia államban található területet a határbiztonsági műveletek kiterjesztése miatt zárják le – írja a Fox News.

A Trump-adminisztráció döntött, Kalifornia államban katonai övezetet hoznak létre

Fotó: Getty Images North America/Alex Wong

A belügyminisztérium közölte, hogy San Diego és Imperial megyékben nagyjából 760 hektárnyi területet helyeznek a haditengerészet fennhatósága alá a folyamatban lévő határbiztonsági műveletek megerősítése érdekében.

Az intézkedés a gyakorlatban is lehetővé teszi a szövetségi személyzet számára, hogy őrizetbe vegye a feltételezett illegális bevándorlókat az Egyesült Államok területén való jogosulatlan behatolás miatt.

A minisztérium a területet nagy forgalmú folyosóként írta le az illegális határátkelők számára. A zóna állítólag az Otay-hegyi vidék nyugati határától, s a Kalifornia és Arizona államhatártól nyugatra húzódik, a haditengerészet ellenőrzése pedig három évre szól.

Doug Burgum belügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a lépés közvetlenül előmozdítja Donald Trump elnök által legfontosabb nemzeti prioritásként meghatározott feladatokat.

Trump elnök világossá tette, hogy határaink biztosítása és Amerika szuverenitásának helyreállítása a legfontosabb nemzeti prioritások. Ez a lépés teljesíti ezt a kötelezettségvállalást. Azzal, hogy a haditengerészettel együttműködve megszüntetjük a régóta fennálló biztonsági réseket, erősítjük a nemzetvédelmet, megvédjük közterületeinket a jogellenes használattól, és előmozdítjuk az elnök azon célkitűzését, hogy az amerikai nép biztonságát helyezzük előtérbe

– nyilatkozta a miniszter.

A minisztérium hozzátette, hogy a folyosó nagy forgalmú illegális határátkelőhelyei mind jelentős nemzetbiztonsági kihívásokhoz, mind a környezetkárosodáshoz hozzájárulnak. A terület militarizálása állítólag fokozni fogja a határőrizetet, miközben minimalizálja a tartós illegális tevékenységgel járó ökológiai károkat.

Az elmúlt hónapokban a kormányzat számos nemzeti védelmi területet hozott létre, többek között Texasban, Arizonában és Új-Mexikóban.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)