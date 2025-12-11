Egyesült ÁllamokKaliforniaDonald Trump

Trumpnak elege lett, katonai övezetet hoznak létre

A határbiztonsági műveletek kiterjesztéseként katonai övezetet hoznak létre. Kalifornia államban 760 hektár földterület felett három évre joghatóságot kap a haditengerészet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 11:38
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Három évre joghatóságok szerez 760 hektár földterület felett a haditengerészet San Diego és Imperial megyékben, ahol katonai övezetet fognak létrehozni. A Kalifornia államban található területet a határbiztonsági műveletek kiterjesztése miatt zárják le – írja a Fox News

A Trump-adminisztráció döntött, Kalifornia államban katonai övezetet hoznak létre
Fotó: Getty Images North America/Alex Wong

A belügyminisztérium közölte, hogy San Diego és Imperial megyékben nagyjából 760 hektárnyi területet helyeznek a haditengerészet fennhatósága alá a folyamatban lévő határbiztonsági műveletek megerősítése érdekében.

Az intézkedés a gyakorlatban is lehetővé teszi a szövetségi személyzet számára, hogy őrizetbe vegye a feltételezett illegális bevándorlókat az Egyesült Államok területén való jogosulatlan behatolás miatt.

A minisztérium a területet nagy forgalmú folyosóként írta le az illegális határátkelők számára. A zóna állítólag az Otay-hegyi vidék nyugati határától, s a Kalifornia és Arizona államhatártól nyugatra húzódik, a haditengerészet ellenőrzése pedig három évre szól.

Doug Burgum belügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a lépés közvetlenül előmozdítja Donald Trump elnök által legfontosabb nemzeti prioritásként meghatározott feladatokat.

Trump elnök világossá tette, hogy határaink biztosítása és Amerika szuverenitásának helyreállítása a legfontosabb nemzeti prioritások. Ez a lépés teljesíti ezt a kötelezettségvállalást. Azzal, hogy a haditengerészettel együttműködve megszüntetjük a régóta fennálló biztonsági réseket, erősítjük a nemzetvédelmet, megvédjük közterületeinket a jogellenes használattól, és előmozdítjuk az elnök azon célkitűzését, hogy az amerikai nép biztonságát helyezzük előtérbe

– nyilatkozta a miniszter. 

A minisztérium hozzátette, hogy a folyosó nagy forgalmú illegális határátkelőhelyei mind jelentős nemzetbiztonsági kihívásokhoz, mind a környezetkárosodáshoz hozzájárulnak. A terület militarizálása állítólag fokozni fogja a határőrizetet, miközben minimalizálja a tartós illegális tevékenységgel járó ökológiai károkat. 

Az elmúlt hónapokban a kormányzat számos nemzeti védelmi területet hozott létre, többek között Texasban, Arizonában és Új-Mexikóban. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

