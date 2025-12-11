A pápa Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapátot fogadta a Vatikánban

A római koncertről Dejcsics Konrád bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója az MTI-nek hangoztatta, hogy a római közönségnek az Arcus Temporum fesztiválba akartak betekintést nyújtani.

Úgy vélte, hogy a művészeti fesztivál, amelyet nyaranta Pannonhalmán rendeznek meg, „a katolikus Magyarország talán legmagasabb színvonalú kulturális élménye, ahol a zene, a képzőművészet, az irodalom és a spiritualitás találkozik”.

Hozzátette, hogy a fesztivál nemzetközi színre lépésén dolgoznak, és a „lehető legjobb" első állomás Róma volt a szentév alkalmával.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)