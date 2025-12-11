XIV Leópápapannonhalmi apátság

A pápa Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapátot fogadta a Vatikánban

XIV. Leó pápa általános audiencián fogadta a Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát vezette ökumenikus delegációt. A pannonhalmi apátság a jubileumi szentév tiszteletére ünnepi koncertet adott a Szent Anzelm római bencés bazilikában szerda este.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 11:47
XIV. Leó pápa Fotó: VATICAN MEDIA Forrás: CPP / HANS LUCAS
Hortobágyi T. Cirill az MTI-nek elmondta, hogy az utóbbi időben több alkalommal volt lehetősége találkozni XIV. Leó pápával.

XIV. Leó pápa fogadta a pannonhalmi főapátot (Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto)
XIV. Leó pápa fogadta a pannonhalmi főapátot (Fotó: NurPhoto/Massimo Valicchia)

November 11-én az egyházfő és a pannonhalmi főapát is részt vett a Szent Anzelm-bazilika felszentelésének 125. évfordulóján rendezett ünnepen, valamint XIV. Leó november végi törökországi látogatása alkalmával Konstantinápolyban is találkoztak.

A pannonhalmi főapát vezette ökumenikus delegáció tagja mások mellett Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke és Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

Hortobágyi T. Cirill nyitotta meg szerda este a nézőkkel megtelt Szent Anzelm-bazilikában a pannonhalmi főapátság és a Római Magyar Akadémia közös szervezésű ünnepi koncertjét, amelyen a Korossy-kvartett vonósnégyes és Kiss Zsolt, a pannonhalmi bencés apátság orgonatanára lépett fel.

A főapát hangsúlyozta, hogy a római Aventinus-dombon található Szent Anzelm-bazilika a bencés rend központja, és a bazilika melletti egyetem rektora ez év szeptemberétől Fehérvári Jákó pannonhalmi szerzetes.

Hozzátette, hogy a Szent Anzelm-bazilika és Pannonhalma közötti kapcsolat a magyarországi apátság alapításáig nyúlik vissza, mivel Szent Adalbert az Aventinus-dombról indította útjára a szerzeteseket, akik 993-ban először Prága mellett alapítottak monostort, majd három év múlva Pannonhalmán.

A római koncertről Dejcsics Konrád bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója az MTI-nek hangoztatta, hogy a római közönségnek az Arcus Temporum fesztiválba akartak betekintést nyújtani. 

Úgy vélte, hogy a művészeti fesztivál, amelyet nyaranta Pannonhalmán rendeznek meg, „a katolikus Magyarország talán legmagasabb színvonalú kulturális élménye, ahol a zene, a képzőművészet, az irodalom és a spiritualitás találkozik”.

Hozzátette, hogy a fesztivál nemzetközi színre lépésén dolgoznak, és a „lehető legjobb" első állomás Róma volt a szentév alkalmával.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

