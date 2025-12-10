Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

A Kreml szerint Oroszország vezetése már jó ideje úgy látja, hogy Ukrajnában elnökválasztást kellene tartani, mondta újságíróknak Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Peszkov felidézte: Vlagyimir Putyin is többször hangsúlyozta, hogy a kijevi vezetés nem kerülheti meg a választások megtartását.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 12. 10. 11:29
Trump és Putyin is szorgalmazná az ukrán választásokat Forrás: AFP
A szóvivő megemlítette azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég szintén arról beszélt, elérkezett az idő a választásokra Ukrajnában, írja a RIA Novosztyi.

Putyin
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

Putyin is szorgalmazná az ukrán választásokat

Ez az, amire Putyin elnök már régóta rámutatott, és amiről most Trump elnök is nyilatkozott. Meglátjuk, hogyan alakulnak az események ebben az irányban

– fogalmazott Peszkov.

Korábban Trump úgy nyilatkozott: az ukrán állampolgároknak joguk van elnököt választani, ezért eljött a választások ideje. Volodimir Zelenszkij erre úgy reagált, hogy Kijev elvben készen állhat a voksolás előkészítésére, ugyanakkor ehhez – állítása szerint – az Egyesült Államok és az európai államok segítségére lenne szükség „a biztonság garantálása érdekében”.

Borítókép: Trump és Putyin is szorgalmazná az ukrán választásokat (Fotó: AFP)

