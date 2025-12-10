A szóvivő megemlítette azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég szintén arról beszélt, elérkezett az idő a választásokra Ukrajnában, írja a RIA Novosztyi.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

Putyin is szorgalmazná az ukrán választásokat

Ez az, amire Putyin elnök már régóta rámutatott, és amiről most Trump elnök is nyilatkozott. Meglátjuk, hogyan alakulnak az események ebben az irányban

– fogalmazott Peszkov.

Korábban Trump úgy nyilatkozott: az ukrán állampolgároknak joguk van elnököt választani, ezért eljött a választások ideje. Volodimir Zelenszkij erre úgy reagált, hogy Kijev elvben készen állhat a voksolás előkészítésére, ugyanakkor ehhez – állítása szerint – az Egyesült Államok és az európai államok segítségére lenne szükség „a biztonság garantálása érdekében”.