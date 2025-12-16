szánthó miklósukrajnaalapjogokért központ

Szánthó Miklós elmondta, honnan remél pénzt Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elapadni látszó európai pénzforrásokon kesereg. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója elmagyarázta, honnan is remél mégis pénzt a háborúban álló ország államfője.

2025. 12. 16. 19:06
Ursula von der Leyen, az EUrópai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, Mark Rutte NATO-főtitkár és Friedrich Merz német kancellár Fotó: AFP
„Zelenszkij elnök azon kesereg, hogy nem jön elég pénz neki, de ő azon van, hogy ne így legyen, azon dolgozik európai partnereivel (értsd: a háborúpárti brüsszeli elittel), hogy ezek a pénzforrások ne apadjanak el” – írta egy bejegyzésében Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta, honnan remél pénzt Zelenszkij
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta, honnan remél pénzt Zelenszkij. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A bejegyzéshez egy felvételt is mellékelt, amelyen Zelenszkij arról beszél, hogy az európai partnerek által Ukrajnának nyújtott segély már nem olyan jelentős, mint tavaly vagy még inkább tavalyelőtt.

Személyesen dolgozik és mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajna megkapjon évi 40-45 milliárd eurót az európaiaktól – mondja a felvételen az ukrán elnök.

Na és honnan lenne meg ez a pénz? Hát mit ad is…, azaz hogy, hogy nem, elvtársak, bizony a befagyasztott orosz vagyonból és a Tisza-féle gazdasági megszorítócsomagból!

– mutat rá Szánthó Miklós.

Ez az, amit meg kell gátolnunk a csütörtöki uniós csúcson; nem hagyhatjuk, hogy a globalista maffiahálózat és hazai letéteményeseik a magyarok pénzével fűtsék tovább a háborús kohókat!

– zárja a bejegyzését az Alapjogokért Központ főigazgatója.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, Mark Rutte NATO-főtitkár és Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

