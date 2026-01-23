Már a berlini köztisztasági dolgozók is rendőri védelemre szorulnak

Berlinben már a köztisztaságiak sincsenek biztonságban

A munkatársnőket szexuálisan megalázó módon inzultálták, egyes dolgozókat kilestek, és előfordult, hogy rendőri kísérettel kellett őket hazajuttatni

– fogalmazott.

A cégvezető szerint a dolgozók közel fele számolt be arról, hogy már megfenyegették őket, minden negyedik alkalmazottat pedig ténylegesen bántalmaztak. A zömmel migránshátterű elkövetők palackokkal dobálták meg a munkásokat, de olyan eset is történt, hogy autóval hajtottak egy alkalmazottba.

Az agresszió nemcsak a hulladékudvarokra korlátozódik: az utcai takarítást végzők is egyre gyakrabban kerülnek veszélybe. Tavaly összesen negyven esetben jelentettek sértéseket, fenyegetéseket vagy fizikai támadásokat. A kialakult helyzet miatt a berlini várostisztaság egyes körzetekbe már nem küldi ki egyedül a dolgozóit. A vállalatnál azt is fontolgatják, hogy a különösen veszélyes útvonalakon biztonsági személyzet kísérje a munkatársakat.