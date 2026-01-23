Rendkívüli

Brüsszel önti a pénzt a háborúba, zavart okoz neki a Béketanács + videó

Berlinfenyegetköztisztaságmigránsdolgozó

Már a berlini köztisztasági dolgozók is rendőri védelemre szorulnak

Berlinben tovább romlik a közbiztonság helyzete: a rendőrök és a mentők után immár a köztisztaságban dolgozók is egyre gyakrabban válnak erőszakos támadások célpontjává. A berlini várostisztasági vállalat vezetése szerint a helyzet annyira elfajult, hogy egyes alkalmazottakat már csak rendőri vagy személyi védelem mellett lehet biztonságban hazakísérni.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 23. 1:02
Egy köztisztasági dolgozó Berlinben Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vállalat vezérigazgatója elmondta: 2024-ben és 2025-ben különösen a hulladékudvarokban dolgozó alkalmazottak ellen szaporodtak meg a támadások, írta az Origo.

Berlin
Migránsok egy német közparkban (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Frank Hoermann)

Berlinben már a köztisztaságiak sincsenek biztonságban

A munkatársnőket szexuálisan megalázó módon inzultálták, egyes dolgozókat kilestek, és előfordult, hogy rendőri kísérettel kellett őket hazajuttatni

– fogalmazott.

A cégvezető szerint a dolgozók közel fele számolt be arról, hogy már megfenyegették őket, minden negyedik alkalmazottat pedig ténylegesen bántalmaztak. A zömmel migránshátterű elkövetők palackokkal dobálták meg a munkásokat, de olyan eset is történt, hogy autóval hajtottak egy alkalmazottba. 

Az agresszió nemcsak a hulladékudvarokra korlátozódik: az utcai takarítást végzők is egyre gyakrabban kerülnek veszélybe. Tavaly összesen negyven esetben jelentettek sértéseket, fenyegetéseket vagy fizikai támadásokat. A kialakult helyzet miatt a berlini várostisztaság egyes körzetekbe már nem küldi ki egyedül a dolgozóit. A vállalatnál azt is fontolgatják, hogy a különösen veszélyes útvonalakon biztonsági személyzet kísérje a munkatársakat.

Borítókép: Egy köztisztasági dolgozó Berlinben (Fotó: képernyőkép)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmicsoda alakok

Istenem, micsoda alakok ezek…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu