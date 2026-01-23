A vállalat vezérigazgatója elmondta: 2024-ben és 2025-ben különösen a hulladékudvarokban dolgozó alkalmazottak ellen szaporodtak meg a támadások, írta az Origo.
Már a berlini köztisztasági dolgozók is rendőri védelemre szorulnak
Berlinben tovább romlik a közbiztonság helyzete: a rendőrök és a mentők után immár a köztisztaságban dolgozók is egyre gyakrabban válnak erőszakos támadások célpontjává. A berlini várostisztasági vállalat vezetése szerint a helyzet annyira elfajult, hogy egyes alkalmazottakat már csak rendőri vagy személyi védelem mellett lehet biztonságban hazakísérni.
Berlinben már a köztisztaságiak sincsenek biztonságban
A munkatársnőket szexuálisan megalázó módon inzultálták, egyes dolgozókat kilestek, és előfordult, hogy rendőri kísérettel kellett őket hazajuttatni
– fogalmazott.
A cégvezető szerint a dolgozók közel fele számolt be arról, hogy már megfenyegették őket, minden negyedik alkalmazottat pedig ténylegesen bántalmaztak. A zömmel migránshátterű elkövetők palackokkal dobálták meg a munkásokat, de olyan eset is történt, hogy autóval hajtottak egy alkalmazottba.
Az agresszió nemcsak a hulladékudvarokra korlátozódik: az utcai takarítást végzők is egyre gyakrabban kerülnek veszélybe. Tavaly összesen negyven esetben jelentettek sértéseket, fenyegetéseket vagy fizikai támadásokat. A kialakult helyzet miatt a berlini várostisztaság egyes körzetekbe már nem küldi ki egyedül a dolgozóit. A vállalatnál azt is fontolgatják, hogy a különösen veszélyes útvonalakon biztonsági személyzet kísérje a munkatársakat.
Borítókép: Egy köztisztasági dolgozó Berlinben (Fotó: képernyőkép)
