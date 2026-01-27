Bóka János: A holokauszt nemzetközi emléknapján az elmondhatatlanra keresünk szavakat

Sokat tettünk, de többet akarunk tenni, mert többet kell tennünk. Legyünk elég bölcsek ahhoz, hogy soha ne feledjünk. Legyünk elég bátrak ahhoz, hogy szembenézhessünk a múlttal. Legyünk elég erősek ahhoz, hogy a múlt terhével a vállunkon alakíthassuk a jövőnket. Az áldozatok emlékéből fakadjon áldás!