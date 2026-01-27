Bóka János azt írta, hogy ma sokszor fogják hallani, hogy „soha többé!”. Feltette a kérdést: de mit jelentenek most Európában ezek a szavak, amikor új gettók falait látjuk emelkedni: nem kőből vagy deszkából épült falakat, de falakat mégis?
Bóka János: A holokauszt nemzetközi emléknapján az elmondhatatlanra keresünk szavakat
A holokauszt nemzetközi emléknapján, az auschwitzi haláltábor felszabadításának évfordulóján az elmondhatatlanra keresünk szavakat, embernek akarjuk látni azokat, akiket emberi mivoltuktól megfosztottak, a jövőt, az életet fürkésszük a halál árnyékában – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden Facebook-oldalán.
Hangsúlyozta, ha
Európa újra magára hagyja zsidó közösségeit, újra megtagadja a zsidó–keresztény örökségét, akkor önmagát tagadja meg, ez nem kizárólag és nem is elsősorban a zsidó közösségek ügye, hanem minden európai ember közös felelőssége.
A miniszter bejegyzése szerint Magyarország garantálja zsidó közösségei biztonságát, zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmus minden formájával szemben és stratégiai partnerséget épít Izrael állammal.
További Külföld híreink
Sokat tettünk, de többet akarunk tenni, mert többet kell tennünk. Legyünk elég bölcsek ahhoz, hogy soha ne feledjünk. Legyünk elég bátrak ahhoz, hogy szembenézhessünk a múlttal. Legyünk elég erősek ahhoz, hogy a múlt terhével a vállunkon alakíthassuk a jövőnket. Az áldozatok emlékéből fakadjon áldás!
– fogalmazott Bóka János.
További Külföld híreink
Borítókép: Bóka János (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ferenc Viktória: Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai, Ukrajna nem haladhat tovább az EU-csatlakozás útján
Ukrajna diktálja a szabályokat Brüsszelnek.
Magyar Péter brüsszeli embere ukrán katonák támogatásával dicsekszik
A szálak a Tisza Párt politikai és médiakörnyezetéhez vezetnek.
Ha nyer a Tisza, Magyarországról mehetnek harci gépek Ukrajnába
Cseh Skyfox gépekkel vadászna drónokra Ukrajna.
Finn beismerés: Európának előbb-utóbb párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal
Orbán Viktor már korábban ezt javasolta.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ferenc Viktória: Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai, Ukrajna nem haladhat tovább az EU-csatlakozás útján
Ukrajna diktálja a szabályokat Brüsszelnek.
Magyar Péter brüsszeli embere ukrán katonák támogatásával dicsekszik
A szálak a Tisza Párt politikai és médiakörnyezetéhez vezetnek.
Ha nyer a Tisza, Magyarországról mehetnek harci gépek Ukrajnába
Cseh Skyfox gépekkel vadászna drónokra Ukrajna.
Finn beismerés: Európának előbb-utóbb párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal
Orbán Viktor már korábban ezt javasolta.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!