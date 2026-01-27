Bóka Jánosemléknapholokauszt

Bóka János: A holokauszt nemzetközi emléknapján az elmondhatatlanra keresünk szavakat

A holokauszt nemzetközi emléknapján, az auschwitzi haláltábor felszabadításának évfordulóján az elmondhatatlanra keresünk szavakat, embernek akarjuk látni azokat, akiket emberi mivoltuktól megfosztottak, a jövőt, az életet fürkésszük a halál árnyékában – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 9:47
Bóka János (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bóka János azt írta, hogy ma sokszor fogják hallani, hogy „soha többé!”. Feltette a kérdést: de mit jelentenek most Európában ezek a szavak, amikor új gettók falait látjuk emelkedni: nem kőből vagy deszkából épült falakat, de falakat mégis?

Bóka János: a holokauszt nemzetközi emléknapján az elmondhatatlanra keresünk szavakat (Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztőség)
Bóka János: A holokauszt nemzetközi emléknapján az elmondhatatlanra keresünk szavakat (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Lakatos Péter)

Hangsúlyozta, ha 

Európa újra magára hagyja zsidó közösségeit, újra megtagadja a zsidó–keresztény örökségét, akkor önmagát tagadja meg, ez nem kizárólag és nem is elsősorban a zsidó közösségek ügye, hanem minden európai ember közös felelőssége.

A miniszter bejegyzése szerint Magyarország garantálja zsidó közösségei biztonságát, zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmus minden formájával szemben és stratégiai partnerséget épít Izrael állammal.

Sokat tettünk, de többet akarunk tenni, mert többet kell tennünk. Legyünk elég bölcsek ahhoz, hogy soha ne feledjünk. Legyünk elég bátrak ahhoz, hogy szembenézhessünk a múlttal. Legyünk elég erősek ahhoz, hogy a múlt terhével a vállunkon alakíthassuk a jövőnket. Az áldozatok emlékéből fakadjon áldás!

 – fogalmazott Bóka János.

Borítókép: Bóka János (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu