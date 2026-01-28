Hetvenhárom másodperc, ami megváltoztatta a történelmet

Az 1980-as évek derekán járunk. A világpolitikai színpadon még éles a szembenállás a két szuperhatalom között, de a technológiai fejlődés ígérete új horizontokat nyit. Az Egyesült Államokban a Space Shuttle program, az űrsiklók korszaka annak ígéretét hordozta, hogy az űrutazás rutinszerűvé, biztonságossá és a civilek számára is elérhetővé válhat.

A Challenger űrsikló 1986. január 28-i indítása (Fotó: AFP)

Ebben a légkörben fogant meg Ronald Reagan elnök fejében egy gondolat, amely alapjaiban kívánta megváltoztatni a NASA és a társadalom viszonyát: vigyünk egy civilt az űrbe, mégpedig nem egy mérnököt vagy egy politikust, hanem egy tanárt.

Az üzenet egyértelmű volt: a tudás átadása, a jövő generációinak inspirálása legalább olyan fontos küldetés, mint a technológiai határok feszegetése.

Reagan elnök 1984. augusztus 27-én jelentette be a „Teacher in Space Project” (TISP) elindítását, azzal a céllal, hogy felkeltse a diákok érdeklődését a matematika és a természettudományok iránt.

A kiválasztási folyamat a Council of Chief State School Officers (CCSSO) koordinálásával zajlott, a legszigorúbb szakmai és pszichológiai kritériumok mentén. A folyamat lépcsőfokai a következők voltak:

Állami szintű szűrés: minden amerikai állam, valamint a társult területek és a védelmi minisztérium iskolái két-két jelöltet állítottak.

Országos elődöntő: ennek nyomán alakult ki a 114 fős elit csoport, akik 1985 júniusában Washingtonban találkoztak.

A döntősök: ebből a mezőnyből választották ki azt a tíz döntőst, akiket a houstoni Johnson Űrközpontban vetettek alá a kimerítő orvosi és szakmai vizsgálatoknak.

A végső döntést George H. W. Bush alelnök hirdette ki 1985. július 19-én a Fehér Házban. A választás Sharon Christa McAuliffe-re, a New Hampshire-i Concord High School történelem- és társadalomtudomány-tanárára esett. Tartaléka Barbara Radding Morgan, az idahói McCall általános iskolai tanítója lett.

Christa McAuliffe nem volt szuperhős, és éppen ebben rejlett a varázsa. Egy kétgyermekes anya volt, lelkes pedagógus, aki hitt abban, hogy a történelem nem csupán a múlt poros krónikája, hanem a jelen és a jövő kulcsa.

Felkészülése 1985 szeptemberében kezdődött Houstonban. Bár civil volt, a kiképzés során nem kapott engedményeket. Meg kellett tanulnia a súlytalanságban való mozgást, a vészhelyzeti protokollokat és a kísérleti berendezések kezelését. Küldetésének központi eleme az volt, hogy két élő tanórát tartson az űrből, amelyeket milliók követtek volna az iskolákban szerte az Egyesült Államokban.

A tervek szerint a Challenger fedélzetén olyan fizikai jelenségeket demonstrált volna, mint a kromatográfia, a folyadékok viselkedése mikrogravitációban, vagy Newton törvényeinek érvényesülése a súlytalanság állapotában.

Hetvenhárom másodpercig repült a Challenger

1986. január 28-án a floridai Kennedy Űrközpontban szokatlanul hideg volt. A hőmérséklet fagypont alá süllyedt, jégcsapok lógtak az indítóállványon. A mérnökök, különösen a Morton Thiokol cég szakemberei, aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a szilárd hajtóanyagú gyorsítórakéták tömítőgyűrűi, az úgynevezett O-gyűrűk veszíthetnek rugalmasságukból ilyen hidegben. Azonban a nyomás – a politikai elvárások, a NASA szoros menetrendje és a média figyelme – óriási volt. A döntés megszületett: a startot engedélyezték.