Daru borult egy vonatra Thaiföldön, 22 ember meghalt + videó

195-en ültek a szerelvényen.

2026. 01. 14. 6:38
Mozgó vonatra borult egy daru Thaiföldön, a hatóságok eddig 22 holttestet találtak – írja a BBC. A eset helyi idő szerint reggel kilenc órakor történt Thaiföld Nakhon Ratchasima nevű tartományában az ország északi részében. A daru egy gyorsvasút építkezésén dolgozott, amikor a mozgó vonatra dőlt.

A helyszínre mentőcsapatokat vezényeltek, hogy kimentsék az utasokat. Az első jelentések szerint 12 halálos áldozatról szóltak, ám a hatóságok már korán jelezték, hogy ez a szám emelkedni fog, ugyanis az egyik vasúti kocsi, amelyben heten utaztak, ki is gyulladt.

A hatóságok eddig 79 sérültről tudnak, közülük nyolcan súlyos, életveszélyes sérülést szenvedtek.

 

