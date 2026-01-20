Deutsch Tamás: Az EP új sebességfokozatba kapcsol Ukrajna háborús finanszírozásában

Deutsch Tamás szerint ezt a felfoghatatlan nagyságrendű, az ukrajnai öldöklést és a háború eszkalációját nap mint nap eurómilliárdokkal finanszírozó döntéssorozatot teljes mellszélességgel támogatja az Európai Parlament háborús koalíciója.

Úgy fogalmazott:

A Tisza Párt képviselői ukrán pólókban jelennek meg az Európai Parlament ülésein; a párt elnöke az ukrán titkosszolgálat emberével szervezteti kárpátaljai politikai körútját; a Tisza digitális alkalmazását ukrán digitális fejlesztő céggel készítteti, aminek kapcsán több százezer magyar ember adatai szivárognak egyenesen Kijevbe.

Hozzátette: a Tisza konzultációja azt az eredményt hozta ki, hogy a magyarok többsége – szerintük – támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és ezt a Tisza Párt képviseli Magyarországon és Brüsszelben is. A fideszes politikus felidézte: a Tisza egyik vezető politikusa egy „békés választási gyűlésre maroklőfegyverrel az oldalán érkezik”, felszólalását pedig „Szlava Ukrajini” felkiáltással zárta akkor, amikor még a Magyar Köztársaság nevében kellett volna európai és NATO-fórumokon megszólalnia.

Deutsch Tamás szerint az összes jelen lévő tiszás képviselő megszavazta azt az európai parlamenti döntést, amely felső költségvetési korlát nélkül, minden ukrán igényt kielégítve finanszírozná az ukrajnai háborút.

Megszavazták – a DK képviselőivel együtt – a 2026-os uniós költségvetést is, amely a 2025-öshöz képest még nagyobb háborús támogatást tartalmaz, valamint azt, hogy az EU védelmi képességeit erősítő Rearm program forrásaiból Ukrajna uniós pénzekből saját fegyverbeszerzéseket hajthasson végre. Emellett lelkesen támogatják az új hétéves keretköltségvetést is, amelynek mintegy húsz százalékát, több mint 360 milliárd eurót Ukrajna támogatására fordítanának. Deutsch Tamás kijelentette:

a két magyar ellenzéki párt az európai uniós háborús gépezet része, amely folyamatosan finanszírozza az Ukrajnában zajló öldöklést, és akadályozza az amerikai patrióta elnök béketeremtési törekvéseit.

Úgy fogalmazott: miközben Európában semmi pénz nincs, az EU már csaknem kétszázmilliárd eurót elköltött Ukrajna támogatására, idén és jövőre további több mint 32 milliárdot költ, most pedig az EP-ben – a Tisza és a DK aktív közreműködésével – újabb kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönt akarnak nyújtani.