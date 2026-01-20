Európai ParlamentUkrajnaDeutsch Tamás

Deutsch Tamás: Az EP új sebességfokozatba kapcsol Ukrajna háborús finanszírozásában

Az Európai Parlament 2026 elején új sebességfokozatba kapcsol Ukrajna háborús finanszírozásában, és már ezen a héten újabb, brutális méretű támogatásról kíván dönteni az EP-ben többségben lévő háborús koalíció. Erről Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője beszélt kedden Strasbourgban az MTI-nek nyilatkozva.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 19:11
Az Európai Parlament Fotó: FREDERICK FLORIN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deutsch Tamás hangsúlyozta: teljesen nyilvánvaló, hogy az Ukrajnát nyakló nélkül, felfoghatatlan nagyságrendű összegekkel támogató európai parlamenti háborús koalíciónak tagja mindkét magyar ellenzéki párt, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció is.

Csongrád, 2025. november 28. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt Csongrádon 2025. november 28-án. MTI/Oláh Tamás
Már ezen a héten újabb, brutális méretű támogatásról kíván dönteni az EP-ben többségben lévő háborús koalíció – közölte Deutsch Tamás
(Fotó: MTI)

Felidézte: az orosz agresszió miatt 2022 februárjában kirobbant háború kezdete óta az Európai Unió mintegy 193 milliárd háromszázmillió eurót fordított az ukrajnai háború finanszírozására. Összehasonlításként elmondta: Magyarország uniós tagságának első húsz évében összesen 73 milliárd euró uniós forráshoz jutott. Közlése szerint 

az EU már 2025-ben eldöntötte, hogy 2026–27-ben további 32,5 milliárd euróval támogatja Ukrajnát, ezt pedig megfejelte a 2025 decemberében tartott európai csúcson hozott döntés egy kilencvenmilliárd eurós háborús kölcsönről.

Deutsch Tamás hozzátette: az Európai Bizottság, amelyet Ursula von der Leyen vezet, a 2028 utáni hétéves keretköltségvetésben további 366 milliárd eurót szán Ukrajna finanszírozására. Emellett – mint mondta – az ukrán miniszterelnök újabb nyolcszázmilliárd dollár, azaz mintegy 682 milliárd euró támogatási igényt jelentett be. 

Deutsch Tamás szerint ezt a felfoghatatlan nagyságrendű, az ukrajnai öldöklést és a háború eszkalációját nap mint nap eurómilliárdokkal finanszírozó döntéssorozatot teljes mellszélességgel támogatja az Európai Parlament háborús koalíciója.

Úgy fogalmazott: 

A Tisza Párt képviselői ukrán pólókban jelennek meg az Európai Parlament ülésein; a párt elnöke az ukrán titkosszolgálat emberével szervezteti kárpátaljai politikai körútját; a Tisza digitális alkalmazását ukrán digitális fejlesztő céggel készítteti, aminek kapcsán több százezer magyar ember adatai szivárognak egyenesen Kijevbe.

Hozzátette: a Tisza konzultációja azt az eredményt hozta ki, hogy a magyarok többsége – szerintük – támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és ezt a Tisza Párt képviseli Magyarországon és Brüsszelben is. A fideszes politikus felidézte: a Tisza egyik vezető politikusa egy „békés választási gyűlésre maroklőfegyverrel az oldalán érkezik”, felszólalását pedig „Szlava Ukrajini” felkiáltással zárta akkor, amikor még a Magyar Köztársaság nevében kellett volna európai és NATO-fórumokon megszólalnia.

Deutsch Tamás szerint az összes jelen lévő tiszás képviselő megszavazta azt az európai parlamenti döntést, amely felső költségvetési korlát nélkül, minden ukrán igényt kielégítve finanszírozná az ukrajnai háborút. 

Megszavazták – a DK képviselőivel együtt – a 2026-os uniós költségvetést is, amely a 2025-öshöz képest még nagyobb háborús támogatást tartalmaz, valamint azt, hogy az EU védelmi képességeit erősítő Rearm program forrásaiból Ukrajna uniós pénzekből saját fegyverbeszerzéseket hajthasson végre. Emellett lelkesen támogatják az új hétéves keretköltségvetést is, amelynek mintegy húsz százalékát, több mint 360 milliárd eurót Ukrajna támogatására fordítanának. Deutsch Tamás kijelentette: 

a két magyar ellenzéki párt az európai uniós háborús gépezet része, amely folyamatosan finanszírozza az Ukrajnában zajló öldöklést, és akadályozza az amerikai patrióta elnök béketeremtési törekvéseit.

Úgy fogalmazott: miközben Európában semmi pénz nincs, az EU már csaknem kétszázmilliárd eurót elköltött Ukrajna támogatására, idén és jövőre további több mint 32 milliárdot költ, most pedig az EP-ben – a Tisza és a DK aktív közreműködésével – újabb kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönt akarnak nyújtani.

A képviselő hangsúlyozta: a patrióta magyar EP-képviselők, a Fidesz és a KDNP álláspontja világos: azonnal abba kell hagyni az ukrajnai háború finanszírozását, fegyverszünetre és békemegállapodásra van szükség, az európai forrásokat pedig az európai gazdaság problémáinak megoldására és az agrártámogatások növelésére kell fordítani.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy plusz adóterhek – például személyi jövedelemadó-emelés vagy a nyugdíjak megadóztatása – révén, Brüsszelen keresztül Ukrajnában finanszírozzák a háborút. 

A magyarok pénzének Magyarországon kell maradnia

– hangsúlyozta. Deutsch Tamás végül úgy fogalmazott: a Tisza Párt „vergődő pozőrködést” folytat. Szerinte számtalan korábbi szavazásuk egyértelműen bizonyítja, hogy Brüsszelben és Magyarországon is a háborús politika képviselői, de a választásokig nem mondják el, amit valójában gondolnak. „Amire gondolnak, arról nem beszélnek, amiről beszélnek, azt pedig nem gondolják komolyan” – tette hozzá.

Borítókép: Az Európai Parlament (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu