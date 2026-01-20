Embercsempészek uralják a boszniai határokat: egyre szervezettebb és veszélyesebb a migráció

Bár a nyugat-balkáni migrációs útvonalon az utóbbi években némileg csökkent az irreguláris határátlépések száma, a migránsok egyre inkább profi, szervezett embercsempész-hálózatokra támaszkodnak. Ez a tendencia egyre veszélyesebbé és emberibb szempontból is problémásabbá teszi a folyamatot – derül ki a bosznia-hercegovinai helyzetet elemző friss összefoglalóból.

Embercsempészek uralják a határokat (Fotó: AFP)

A 2015-ös rekordév után a nyugat-balkáni útvonalon érkező migránsok száma fokozatosan csökkent, de még mindig jóval magasabb, mint a 2017 előtti szint. A régió országai 2018 és 2024 között összesen több mint 807 ezer érkezést regisztráltak. 2023-ban még több mint 160 ezer átlépést jegyeztek fel, ám 2024-ben már 66 százalékos visszaesés történt, 2025 első tíz hónapjában pedig további 41 százalékos csökkenés – így mindössze 28 584 regisztrált esetig jutottak el október végéig.

Ennek ellenére a Frontex adatai szerint 2024-ben rekordot döntött a csempészhálózatok száma: az EU-tagállamok több mint 15 ezer embercsempészt jelentettek.

A legszembetűnőbb változás, hogy míg korábban sok migráns egyedül vagy kisebb csoportokban próbálkozott, ma már szinte kizárólag szervezett csempészek segítségével jutnak tovább. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) bosznia-hercegovinai interjúi ezt egyértelműen mutatják: 2023-ban az interjúzott migránsok mindössze 11 százaléka vett igénybe csempészt vagy közvetítőt, 2024-ben ez az arány 37 százalékra nőtt, 2025 első felében pedig már minden második migráns (50 százalék) kizárólag ilyen módon próbált továbbjutni.

Minél közelebb kerül valaki az Európai Unió határához, annál nagyobb valószínűséggel támaszkodik profi hálózatokra.

A 2025-ös év legfőbb származási országai között Egyiptom, Afganisztán, Marokkó, Törökország és Szíria vezet. Ugyanakkor a régióban különösen aggasztó jelenség a kínai állampolgárok számának gyors növekedése. Míg 2024-ben 421 kínai migránst regisztráltak irreguláris helyzetben a nyugat-balkáni országok, 2025-ben ez a szám 36 százalékkal 527 főre emelkedett.

Bosznia-Hercegovina ebben a tekintetben a régió „vezetője”: itt bukkan fel a legtöbb kínai irreguláris migráns.

A boszniai hatóságok szerint sok kínai állampolgár legálisan érkezik munkavállalási engedéllyel kínai vagy nemzetközi cégekhez, de jelentős számban derül ki ellenőrzések során, hogy nincs rendben a tartózkodásuk vagy munkavállalásuk. A csempészhálózatokban gyakran éppen kínai állampolgárok töltik be a kulcsszerepet: ezek a csoportok rendkívül szervezettek, nagy távolságokra terveznek, kombinálják a legális belépést (vízummentes rendszer, üzleti vízum) hamis dokumentumokkal és illegális határátlépéssel. A fizetések jellemzően digitális tranzakcióval történnek.