Elképesztően sok fegyvere van az amerikai civileknek

Egy friss jelentés az amerikai civil fegyverpiac méretét és alakulását vizsgálta meg. A felmérés rámutatott, hogy miközben az amerikai fegyvergyártás 2023 óta visszaesett az országban, a forgalomban lévő lőfegyverek száma továbbra is rendkívül magas maradt. Az Egyesült Államokban több mint 500 millió lőfegyver van civil tulajdonban.

Egy szövetségi nyilvántartások alapján összeállított friss jelentés szerint az Egyesült Államokban több mint 500 millió lőfegyver van civil tulajdonban. Az NSSF (nemzeti sportlövészeti alapítvány) adatai alapján a fegyvergyártás 2023-ban visszaesett, ugyanakkor a piacon elérhető fegyverek száma továbbra is magas. A jelentés részletes adatokat közöl a fegyvertípusokról, a gyártás alakulásáról és a hosszabb távon megfigyelhet trendekről – számolt be róla a Newsmax alapján az Origo.

1990 és 2023 között összesen mintegy 506,1 millió lőfegyver került civil tulajdonba
A jelentés szerint 1990 és 2023 között összesen mintegy 506,1 millió lőfegyver került civil tulajdonba. 2023-ban a belföldi fegyvergyártás 8,47 millió darabot tett ki és összesen 13,57 millió lőfegyver vált elérhetővé az amerikai piacon. A jelentés azt is megállapította, hogy jelenleg hozzávetőlegesen 32,1 millió félautomata puska van forgalomban, amelyeket az NSSF modern sportpuskaként kategorizált be.

Az amerikai fegyvergyártók módosították a gyártási terveiket és továbbra is a legmagasabb minőségű lőfegyvereket szállították a törvénytisztelő amerikaiak számára 

– mondta Joe Bartozzi, az NSSF elnök-vezérigazgatója.

Viszonyításként elmondható, hogy az Egyesült Államok lakossága – 2025-ös adatokat alapul véve – mintegy 347 millió fő, vagyis mindenkire az újszülöttektől a legidősebbekig közel 1,5 fegyver jutott. Ezzel szemben Magyarországon – 2025 eleji adatai szerint – a lakosságnál lévő éles fegyverekből nagyjából minden 37. magyarra jut egy.

