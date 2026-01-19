Grönlandi NATO-missziót javasol Koppenhága és Nuuk

NATO-missziót javasol a szigeten Dánia és Grönland. A dán DR közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva a védelmi miniszter elmondta, hogy az Egyesült Államok fontos Európa biztonsága szempontjából.
Sok dolog van, amit Európa nem képes egyedül megcsinálni
– mutatott rá.
Az amerikai elnöktől származó egyes kijelentések azonban igazán fájnak
– tette hozzá.
Egyelőre nem ismert Rutte válasza a felvetésre, mint ahogy az sem, hogy Dánia és Grönland részleteiben milyen jellegű misszióra gondol. A NATO-főtitkár az X-en mindössze annyit írt, hogy Lund Poulsennel és Motzfeldttel megvitatta az Északi-sarkvidék régiójának jelentőségét.
A jövőben is szövetségesekként fogunk együttműködni e fontos kérdésekben
– hangoztatta.
Az ügyre rálátással bíró illetékesek szerint a kanadai kormány is fontolgatja, hogy egy kisebb kontingenst küldjön NATO-hadgyakorlatra Grönlandra.
Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva többször is közölte: arra törekszik, hogy az Egyesült Államok teljesen átvegye az ellenőrzést Grönland felett. Azt is világossá tette, hogy nem tartja elegendőnek a Dániához tartozó sziget NATO általi védelmét.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)
