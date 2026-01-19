grönlandnatodániarutte

Grönlandi NATO-missziót javasol Koppenhága és Nuuk

Dánia és Grönland NATO-missziót javasol a szigeten – ismertette hétfő este Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter oldalán Brüsszelben, miután Mark Rutte NATO-főtitkárral egyeztettek. Egyelőre nem tudni, milyen jellegű misszióra gondol Dánia és Grönland.

2026. 01. 19. 22:22
Illusztráció (Forrás: AFP)
NATO-missziót javasol a szigeten Dánia és Grönland. A dán DR közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva a védelmi miniszter elmondta, hogy az Egyesült Államok fontos Európa biztonsága szempontjából. 

Egyelőre nem ismert Rutte válasza Dánia és Grönland felvetésére
Egyelőre nem ismert Rutte válasza Dánia és Grönland felvetésére (Fotó: AFP)

Sok dolog van, amit Európa nem képes egyedül megcsinálni

– mutatott rá.

Az amerikai elnöktől származó egyes kijelentések azonban igazán fájnak

– tette hozzá.

Egyelőre nem ismert Rutte válasza a felvetésre, mint ahogy az sem, hogy Dánia és Grönland részleteiben milyen jellegű misszióra gondol. A NATO-főtitkár az X-en mindössze annyit írt, hogy Lund Poulsennel és Motzfeldttel megvitatta az Északi-sarkvidék régiójának jelentőségét. 

A jövőben is szövetségesekként fogunk együttműködni e fontos kérdésekben

– hangoztatta.

Az ügyre rálátással bíró illetékesek szerint a kanadai kormány is fontolgatja, hogy egy kisebb kontingenst küldjön NATO-hadgyakorlatra Grönlandra.

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva többször is közölte: arra törekszik, hogy az Egyesült Államok teljesen átvegye az ellenőrzést Grönland felett. Azt is világossá tette, hogy nem tartja elegendőnek a Dániához tartozó sziget NATO általi védelmét.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP) 

