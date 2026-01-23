Hamis anyakönyvekkel üzleteltek Ukrajnában

Fiktív apaságot igazoló rendszert működtetett az anyakönyvi hivatal néhány munkatársa Ukrajnában. A korrupt megoldás lehetővé tette a hadköteles férfiak számára, hogy elkerüljék a határon való átlépés korlátozásait és külföldre meneküljenek a sorozás elől. A napokban a hatóságok vádiratot nyújtottak be a bírósághoz 14 vádlott ellen, köztük az állami anyakönyvi hivatal hét alkalmazottja ellen – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A hamis anyakönyvekkel a határon is átléphettek a hadköteles férfiak

Fotó: AFP

A nyomozás adatai szerint a rendszer résztvevői pénzért fiktív többgyermekes apa státust adtak olyan férfiaknak, akiknek nem voltak családi vagy szülői kötelezettségeik. Ez lehetővé tette számukra, hogy a hadiállapot idején akadálytalanul átlépjék Ukrajna határát.

A csalás résztvevői közül egyesek „ügyfeleket”, mások pedig többgyermekes anyákat kerestek. A nőknek pénzügyi támogatást és gyermekgondozást ígértek. Az anyakönyvi hivatal alkalmazottai, különösen a vezetők és a szakemberek, hivatali lehetőségeiket kihasználva jogellenesen módosították a polgári nyilvántartást az apaság megállapítását illetően.

Az ilyen „szolgáltatás” ára 4-6 ezer amerikai dollár volt személyenként.

A előzetes nyomozás során megállapították, hogy 25 férfi esetében hamis adatokat vittek be az apaság megállapítására vonatkozóan.

