korrupcióUkrajnacsalás

Hamis anyakönyvekkel üzleteltek Ukrajnában

Nagycsaládosnak mondták magukat a hadköteles, gyermektelen férfiak, így úszták meg a sorozást. A fiktív apaság új fogalomként jelent meg Ukrajnában, ahol az anyakönyvi hivatal korrupt munkatársainak és hamis anyakönyvek segítségével tudtak külföldre menekülni a hadköteles férfiak. Erre is, mint oly sok korrupciós ügyre, teljes hálózat épült ki az ukránoknál.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2026. 01. 23. 5:20
Illusztráció Fotó: MYKOLA MIAKSHYKOV Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fiktív apaságot igazoló rendszert működtetett az anyakönyvi hivatal néhány munkatársa Ukrajnában. A korrupt megoldás lehetővé tette a hadköteles férfiak számára, hogy elkerüljék a határon való átlépés korlátozásait és külföldre meneküljenek a sorozás elől. A napokban a hatóságok vádiratot nyújtottak be a bírósághoz 14 vádlott ellen, köztük az állami anyakönyvi hivatal hét alkalmazottja ellen – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A hamis anyakönyvekkel a határon is átléphettek a hadköteles férfiak
A hamis anyakönyvekkel a határon is átléphettek a hadköteles férfiak
Fotó: AFP

A nyomozás adatai szerint a rendszer résztvevői pénzért fiktív többgyermekes apa státust adtak olyan férfiaknak, akiknek nem voltak családi vagy szülői kötelezettségeik. Ez lehetővé tette számukra, hogy a hadiállapot idején akadálytalanul átlépjék Ukrajna határát.

A csalás résztvevői közül egyesek „ügyfeleket”, mások pedig többgyermekes anyákat kerestek. A nőknek pénzügyi támogatást és gyermekgondozást ígértek. Az anyakönyvi hivatal alkalmazottai, különösen a vezetők és a szakemberek, hivatali lehetőségeiket kihasználva jogellenesen módosították a polgári nyilvántartást az apaság megállapítását illetően. 

Az ilyen „szolgáltatás” ára 4-6 ezer amerikai dollár volt személyenként.

A előzetes nyomozás során megállapították, hogy 25 férfi esetében hamis adatokat vittek be az apaság megállapítására vonatkozóan. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

Az unió kegyelemdöfést adhat a NATO-nak

Horváth József avatarja

A Grönlandra vonatkozó amerikai igényre rosszul reagált Nyugat- és Észak-Európa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.