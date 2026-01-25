A tájékoztatás szerint a határellenőrzés végzésének módját a szerb és a magyar kormány közötti közúti, vasúti és vízi forgalomban végzett határellenőrzésről szóló megállapodás szabályozza, amely alapján a felek megállapodhatnak abban, hogy az ellenőrzést közös átkelőn végzik.
Harmincperces lesz a határellenőrzés a Budapest–Belgrád vasútvonalon
A szerb és a magyar fél közös útlevél- és vámellenőrzést végez a február végén vagy március elején elinduló Budapest–Belgrád vasútvonal járatain. Az ellenőrzés a tervek szerint 30 percig tart majd – közölte a szerbiai belügyminisztérium.
Ennek értelmében személyforgalom esetén a határellenőrzést Magyarország területén, a kelebiai vasútállomáson végzik, míg a tehervonatok vizsgálata Szerbiában, a Szabadka–Kelebia vasúti határátkelőn történik.
A szerb vasúttársaság megbízott igazgatója korábban közölte, hogy a szerb és a magyar főváros közötti vasútvonalat a várakozások szerint február 20. és március 15. között helyezik forgalomba. Ljubisa Pejicic azt is közölte, hogy a vonalon naponta nyolc járat közlekedik majd, és ezek közül kettő Bécsig folytatja az útját.
A Budapest–Belgrád vasútvonal Újvidék és Belgrád közötti szakaszát 2022 márciusában adták át, míg a teljes szerbiai szakasz tavaly október óta használható. Belgrádból a 184 kilométerre fekvő Szabadkára 70 perc alatt lehet eljutni, míg a tervek szerint a vasútvonal teljes elkészülte után a szerb és a magyar főváros közötti menetidő nem lesz több 2 óra 45 percnél.
Borítókép: Budapest–Vasút–Angyalföld vasútállomás (képünk illusztráció) (Fotó: MTI)
