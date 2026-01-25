Harmincperces lesz a határellenőrzés a Budapest–Belgrád vasútvonalon

A Budapest–Belgrád vasútvonal Újvidék és Belgrád közötti szakaszát 2022 márciusában adták át, míg a teljes szerbiai szakasz tavaly október óta használható. Belgrádból a 184 kilométerre fekvő Szabadkára 70 perc alatt lehet eljutni, míg a tervek szerint a vasútvonal teljes elkészülte után a szerb és a magyar főváros közötti menetidő nem lesz több 2 óra 45 percnél.

Borítókép: Budapest–Vasút–Angyalföld vasútállomás (képünk illusztráció) (Fotó: MTI)