Harmincperces lesz a határellenőrzés a Budapest–Belgrád vasútvonalon

A szerb és a magyar fél közös útlevél- és vámellenőrzést végez a február végén vagy március elején elinduló Budapest–Belgrád vasútvonal járatain. Az ellenőrzés a tervek szerint 30 percig tart majd – közölte a szerbiai belügyminisztérium.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 10:29
Képünk illusztráció Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A tájékoztatás szerint a határellenőrzés végzésének módját a szerb és a magyar kormány közötti közúti, vasúti és vízi forgalomban végzett határellenőrzésről szóló megállapodás szabályozza, amely alapján a felek megállapodhatnak abban, hogy az ellenőrzést közös átkelőn végzik. 

Harmincperces lesz a határellenőrzés a Budapest–Belgrád vasútvonalon. Képünk illusztráció. Fotó: MTVA/Jászai Csaba

Ennek értelmében személyforgalom esetén a határellenőrzést Magyarország területén, a kelebiai vasútállomáson végzik, míg a tehervonatok vizsgálata Szerbiában, a Szabadka–Kelebia vasúti határátkelőn történik. 

A szerb vasúttársaság megbízott igazgatója korábban közölte, hogy a szerb és a magyar főváros közötti vasútvonalat a várakozások szerint február 20. és március 15. között helyezik forgalomba. Ljubisa Pejicic azt is közölte, hogy a vonalon naponta nyolc járat közlekedik majd, és ezek közül kettő Bécsig folytatja az útját. 

A Budapest–Belgrád vasútvonal Újvidék és Belgrád közötti szakaszát 2022 márciusában adták át, míg a teljes szerbiai szakasz tavaly október óta használható. Belgrádból a 184 kilométerre fekvő Szabadkára 70 perc alatt lehet eljutni, míg a tervek szerint a vasútvonal teljes elkészülte után a szerb és a magyar főváros közötti menetidő nem lesz több 2 óra 45 percnél.

Borítókép: Budapest–Vasút–Angyalföld vasútállomás (képünk illusztráció) (Fotó: MTI)

Google News
Belföldi híreink

Külföldi híreink

