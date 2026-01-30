Véres tragédia egy panelban: holttestekre bukkantak a rendőrök

Súlyos bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást a szlovák rendőrség, miután egy varannói (Vranov nad Topľou) panelház egyik lakásában három holttestet találtak szerda délután. A hatóságokat a szomszédok riasztották, akik hangos veszekedést és segélykiáltásokat hallottak az érintett lakásból – írta az Origo.

Illusztráció. Fotó: Shutterstock

A rendőrség és a mentők kora délután érkeztek a helyszínre, ám a lakásban tartózkodó személyeknél már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A Szlovák Mentőszolgálat tájékoztatása szerint három áldozat – két nő és egy férfi – vesztette életét, életkoruk 42 és 65 év között volt.

A holttestek egy gyanúsítotthoz vezették a hatóságot

A hatóságok kényszerítő eszközök alkalmazásával őrizetbe vettek egy 36 éves férfit, aki a gyanú szerint közeli hozzátartozója volt az áldozatoknak. A sajtóértesülések szerint a férfi a szüleivel és testvérével élt együtt a hetedik emeleti, háromszobás lakásban.

Szemtanúk beszámolója alapján a tragédiát megelőzően heves szóváltás és kétségbeesett kiabálás hallatszott a lakásból. A segélykiáltásokat követően hosszabb ideig teljes csend volt, majd újra hangos zajok szűrődtek ki, ami végül arra késztette a szomszédokat, hogy értesítsék a rendőrséget. A kiérkező járőröknek senki sem nyitott ajtót, ezért a tűzoltók segítségével hatoltak be a lakásba. Odabent találták meg a 36 éves férfit, akit – ellenállása miatt – elektromos sokkolóval ártalmatlanítottak. A helyszíni információk szerint az áldozatok különböző helyiségekben feküdtek, testükön szúrt és vágott sérülések voltak.

A környéken élők elmondása szerint az őrizetbe vett férfit korábban visszahúzódó, csendes emberként ismerték, aki az utóbbi időben egyre zárkózottabbá vált, de nyílt konfliktusokra nem emlékeztek vele kapcsolatban.

A rendőrségi helyszínelés az éjszakai órákig elhúzódott, a panelház környékét teljesen lezárták. Az ügyben emberölés gyanújával folyik a nyomozás, a hatóságok azonban a vizsgálat érdekeire hivatkozva egyelőre nem közöltek további részleteket. A rendőrség ígérete szerint a későbbiekben további információk várhatók a tragédia körülményeiről.