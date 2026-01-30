Rendkívüli

Ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak magyar iskolák, trotillal robbantottak volna – cikkünk frissül

rendőrségbűncselekmény gyanúrokonmészárlástragédia

Véres tragédia egy panelban: holttestekre bukkantak a rendőrök

Megrázó családi tragédia történt egy kelet-szlovákiai panelházban, ahol segélykiáltások után halálos csend ereszkedett egy lakásra. A kiérkező hatóságok a holttest felfedezését követően azonnal lezárták a környéket, és bűncselekmény gyanújával indítottak nyomozást.

Munkatársunktól
2026. 01. 30. 12:56
Illusztráció Fotó: Tiko Aramyan Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Súlyos bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást a szlovák rendőrség, miután egy varannói (Vranov nad Topľou) panelház egyik lakásában három holttestet találtak szerda délután. A hatóságokat a szomszédok riasztották, akik hangos veszekedést és segélykiáltásokat hallottak az érintett lakásból – írta az Origo.

A holttest családirtásra utal
Illusztráció. Fotó: Shutterstock

A rendőrség és a mentők kora délután érkeztek a helyszínre, ám a lakásban tartózkodó személyeknél már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A Szlovák Mentőszolgálat tájékoztatása szerint három áldozat – két nő és egy férfi – vesztette életét, életkoruk 42 és 65 év között volt.

 

A holttestek egy gyanúsítotthoz vezették a hatóságot

A hatóságok kényszerítő eszközök alkalmazásával őrizetbe vettek egy 36 éves férfit, aki a gyanú szerint közeli hozzátartozója volt az áldozatoknak. A sajtóértesülések szerint a férfi a szüleivel és testvérével élt együtt a hetedik emeleti, háromszobás lakásban.

Szemtanúk beszámolója alapján a tragédiát megelőzően heves szóváltás és kétségbeesett kiabálás hallatszott a lakásból. A segélykiáltásokat követően hosszabb ideig teljes csend volt, majd újra hangos zajok szűrődtek ki, ami végül arra késztette a szomszédokat, hogy értesítsék a rendőrséget. A kiérkező járőröknek senki sem nyitott ajtót, ezért a tűzoltók segítségével hatoltak be a lakásba. Odabent találták meg a 36 éves férfit, akit – ellenállása miatt – elektromos sokkolóval ártalmatlanítottak. A helyszíni információk szerint az áldozatok különböző helyiségekben feküdtek, testükön szúrt és vágott sérülések voltak.

A környéken élők elmondása szerint az őrizetbe vett férfit korábban visszahúzódó, csendes emberként ismerték, aki az utóbbi időben egyre zárkózottabbá vált, de nyílt konfliktusokra nem emlékeztek vele kapcsolatban.

A rendőrségi helyszínelés az éjszakai órákig elhúzódott, a panelház környékét teljesen lezárták. Az ügyben emberölés gyanújával folyik a nyomozás, a hatóságok azonban a vizsgálat érdekeire hivatkozva egyelőre nem közöltek további részleteket. A rendőrség ígérete szerint a későbbiekben további információk várhatók a tragédia körülményeiről.

Romániában is történtek megrázó események, legutóbb arról számoltunk be, hogy tinédzserek baltával öltek meg egy 15 éves fiút.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

Csépányi Balázs avatarja

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.