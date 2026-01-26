Rettenetes bűntény: tinédzserek végeztek ki baltával egy 15 éves fiút, megpróbálták felgyújtani a holttestét

Január 21-én a Temes megyei ügyészség 24 órás őrizetbe vételt rendelt el két fiatalkorú fiúval szemben. Az egyik gyanúsítottat szándékos emberöléssel és holttestgyalázással, társát pedig holttestgyalázással vádolják – számolt be a Maszol a News.ro információira hivatkozva.

Elásták a társuk holttestét a kertben. (Fotó: képernyőmentés/observatornews)

A tragédia január 19-én történt a Temes megyei Csene községben, ahol egy 15 éves fiú rollerrel indult el otthonról, ám nem érkezett haza. Édesanyja másnap tett bejelentést az eltűnéséről, a hatóságok pedig rövid időn belül azonosították az elkövetőket.

Az ügyben összesen négy személyt hallgattak ki: két 15 és egy 13 éves fiatalt gyanúsítottként, míg egy 21 éves férfit tanúként.

Fejszével és késsel támadtak a fiúra

Az ügyészség tájékoztatása szerint január 19-én, körülbelül 21.30-kor az egyik fiatalkorú gyanúsított egy 13 éves társával – akivel állítólag már egy hónapja tervezték a merényletet – a megfelelő pillanatot kivárva rátámadt egy fiúra. Az áldozatot fejszével többször megütötték, illetve kést is használhattak az erőszakos cselekmény során.

A hatóságok szerint a bűncselekményben három kiskorú vett részt. A News.ro információi alapján

az egyik fiú baltával ütötte le az áldozatot, majd társai is többször lesújtottak rá. Amikor megbizonyosodtak arról, hogy a fiú már nem mutat életjeleket, az udvarra vonszolták.

Először megpróbálták felgyújtani a holttestet, ám ez nem sikerült, ezért levetkőztették, talicskába tették, majd a kertbe vitték.

Ott gödröt ástak, egy kabáttal letakarták az áldozat fejét, végül eltemették.

A környéken úgy tudni, a fiatalok között heves vita alakult ki, más értesülések szerint pedig beteges rivalizálás állhatott fenn az áldozat és az egyik 15 éves fiú között.

Mivel a bűncselekmény harmadik résztvevője még nem töltötte be a 14. életévét, büntetőjogi felelősségre nem vonható. Róla a Temes Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak kell gondoskodnia.

A két őrizetbe vett tinédzsert pszichiátriai vizsgálatra a Temesvári Igazságügyi Orvostani Intézetbe szállították, míg a 13 éves elkövetőt hazaengedték.

A nyomozás szerint a gyilkosságot irigység motiválta, a történtekről maga a 13 éves fiú számolt be.

A polgármester közölte, a község továbbra is sokkhatás alatt áll, biztonsági bizottság alakult, mivel a gyerekek félnek iskolába menni, a szülők pedig pánikba estek.