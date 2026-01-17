Kadirov fia az életéért küzd, mentőrepülőgéppel szállították kórházba

Szombatra virradó éjjel Moszkvában landolt az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának mentőrepülőgépe, majd röviddel utána Ramzan Kadirov magángépe is. A jelentések szerint a csecsen vezető 18 éves fiát, Adam Kadirovot válságos állapotban szállították kórházba – számolt be róla a Meduza.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Ramzan Kadirov csecsen vezető

Fotó: AFP

Vazsnije Isztoii Telegramon közzétett információi szerint Adam Kadirov konvoja pénteken balesetet szenvedett Csecsenföldön. A gyorsan haladó járműsor akadályba ütközött, az autók egymásba rohantak és sokan megsérültek. Adamot Csecsenföldről Moszkvába szállította az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának mentőrepülőgépe, amit rövidesen apja magángépe is követett, ami a baleset idején Dubajban tartózkodott.