csecsen vezetőRamzan KadirovMoszkva

Kadirov fia az életéért küzd, mentőrepülőgéppel szállították kórházba

Szombatra virradó éjjel Moszkvában landolt egy orosz mentőrepülőgép, majd Ramzan Kadirov magángépe is, miután a csecsen vezető 18 éves fia súlyos autóbalesetet szenvedett. Az eset előtt néhány nappal Kadirov nyilvánosan is bírálta az ukrán elnököt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 17:26
A csecsen vezető, Ramzan Kadirov Forrás: AFP
Szombatra virradó éjjel Moszkvában landolt az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának mentőrepülőgépe, majd röviddel utána Ramzan Kadirov magángépe is. A jelentések szerint a csecsen vezető 18 éves fiát, Adam Kadirovot válságos állapotban szállították kórházba – számolt be róla a Meduza.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Ramzan Kadirov csecsen vezető
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Ramzan Kadirov csecsen vezető
Fotó: AFP

Vazsnije Isztoii Telegramon közzétett információi szerint Adam Kadirov konvoja pénteken balesetet szenvedett Csecsenföldön. A gyorsan haladó járműsor akadályba ütközött, az autók egymásba rohantak és sokan megsérültek. Adamot Csecsenföldről Moszkvába szállította az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának mentőrepülőgépe, amit rövidesen apja magángépe is követett, ami a baleset idején Dubajban tartózkodott.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, néhány napja a csecsen vezető közösségi oldalán osztotta ki az ukrán elnököt.

Borítókép: A csecsen vezető, Ramzan Kadirov (Fotó: AFP)

