Kadirov fia az életéért küzd, mentőrepülőgéppel szállították kórházba

Szombatra virradó éjjel Moszkvában landolt az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának mentőrepülőgépe, majd röviddel utána Ramzan Kadirov magángépe is. A jelentések szerint a csecsen vezető 18 éves fiát, Adam Kadirovot válságos állapotban szállították kórházba – számolt be róla a Meduza.
Vazsnije Isztoii Telegramon közzétett információi szerint Adam Kadirov konvoja pénteken balesetet szenvedett Csecsenföldön. A gyorsan haladó járműsor akadályba ütközött, az autók egymásba rohantak és sokan megsérültek. Adamot Csecsenföldről Moszkvába szállította az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának mentőrepülőgépe, amit rövidesen apja magángépe is követett, ami a baleset idején Dubajban tartózkodott.
