Lelepleződött a britek képmutatása

Kínzás miatt kell fizetnie Nagy-Britanniának – számol be róla a BBC-re hivatkozva az Origo. A brit kormányt a Guantánamón fogva tartott „örök fogoly”, Abu Zubajda perelte be, amiért annak ellenére nem léptek fel az embertelen bánásmód ellen, hogy tisztában voltak vele.

A brit titkosszolgálatok is sárosak a guantánamói kínzási ügyben (Illusztráció, forrás: AFP)

Zubaydah és ügyvédje, Helen Duffy szerint a brit titkosszolgálatok, az MI5 és az MI6 egyenesen elősegítették a kínzást azzal, hogy kérdéseket küldtek a CIA-nak, amely azokra a kínzás fogalmát kimerítő vallatási módszerekkel igyekezett választ kiszedni Zubajdából.

A palesztin származású, de Szaúd-Arábiában született férfi számára keserédes a győzelem, hiszen a megállapított jogsértések dacára továbbra is fogoly marad, a neki megítélt összeghez pedig egyelőre nem fér hozzá. Duffy szerint a kártérítés ugyan fontos, de nem elegendő, és arra szólította fel a briteket és a hasonlóan érintett kormányokat, hogy érjék el a férfi szabadon engedését.

Az ügy háttere a 2001. szeptember 11-i terrortámadások utáni időszakra nyúlik vissza. Zubajda volt az első fogoly, akin a CIA kipróbálta az úgynevezett „fokozott vallatási technikákat” – ami a jogvédők és a józan ész szerint nem más, mint a kínzás eufemisztikus megnevezése. A féfit Pakisztánban fogták el 2002-ben, amit George W. Bush akkori amerikai elnök személyesen jelentett be, azt állítva, hogy az al-Kaida egyik magas rangú vezetőjéről van szó, aki gyilkosságokat tervezett.

Az amerikai kormány később visszavonta ezeket az állításokat, Zubajda azonban továbbra is fogoly, egyike annak a tizenöt rabnak, akik még mindig Guantánamón sínylődnek.

A brit szál különösen kínos London számára. A bírósági dokumentumok és a későbbi vizsgálatok megerősítették, hogy az MI5 és az MI6 annak ellenére küldött kérdéseket a CIA-nak Zubajda vallatásához, hogy tisztában voltak a férfi fogvatartásának embertelen körülményeivel és a kínzással.

