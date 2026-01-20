Kovács ZoltánnkeDanube Institute

Kovács Zoltán: a nagyhatalmi egyensúlyviszonyok átrendeződését látjuk

Jelenleg is a nagyhatalmi egyensúlyviszonyok átrendeződését látjuk, ami újabbnál újabb kihívásokkal szembesíti a történelmi szereplőket. Erről beszélt Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár kedden Budapesten, a Sorsfordító év: Izrael, a Közel-Kelet, az Egyesült Államok és Európa 2026 küszöbén című nemzetközi konferencián.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 20. 22:57
Kovács Zoltán Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kovács Zoltán a Danube Institute, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és az izraeli székhelyű David Biztonságpolitikai Intézet által szervezett tanácskozáson egy brit gondolkodót idézve kiemelte: „ha tudsz jól dönteni, akkor túlélheted a vihart és újjászervezheted önmagad, ám ha rossz döntéseket hozol, akkor elbuksz”.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel német filozófust idézve hozzátette, „ha a történelemórák bármit is megtanítanak nekünk, az az, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből”.

Az államtitkár közölte: ha a múltban főleg így volt, akkor okuljunk végre a történelemből, és ne fogadjuk el azt a jól ismert koncepciót, amely szerint a liberális demokrácia végső kialakulásával a történelem véget ért volna. Nemcsak folytatódik, hanem jelenleg is a nagyhatalmi egyensúlyviszonyok átrendeződését látjuk, ami újabbnál újabb kihívásokkal szembesíti a történelmi szereplőket.

Kifejtette, hogy ezen alapelvek mentén kezdte el a 2010-ben megalakult kormány újjászervezni Magyarországot: mert más módon gondolkodni, és a történelmi tanulságokat levonva, az ország érdekeit és szuverenitását szem előtt tartva igyekezett újrakezdeni az államszervezést és újjászervezni a gazdasági és szociális rendszert.

Eközben pedig abban is bízunk, hogy a politikánkkal Közép-Európa és Európa sorsának az alakításához is hozzá tudunk járulni

– mondta.

Az államtitkár kitért arra: az ország érdekeit tekintetbe véve született döntés például arról, hogy az európai háborús retorika helyett a magyar kormány tudatosan próbált és próbál a béke nyelvén beszélni. 

Kovács Zoltán szerint e megközelítés eredménye, hogy az amerikai elnök alapító tagnak hívta meg hazánkat a közel-keleti béketanácsba.

A magyar külpolitika Izrael melletti kiállása pedig nem taktikai megfontolásból ered, hanem egy mély elvi meggyőződésre alapozott döntésből: Izraelnek ugyanis jelentős, nagyon mély és tanulságos tapasztalatai vannak abban, hogyan kell megszerveznie önmagát egy államnak úgy, hogy képes legyen újra és újra erőt gyűjtve, hosszú távon túlélni – emelte ki Kovács Zoltán. Hozzátette: az izraeli tapasztalatok nemcsak nekünk, hanem más országok számára is tanulságosak lehetnek.

A kétnapos konferencián részt vevő magyar, izraeli, amerikai, brit, cseh, lengyel és azeri előadók – akik gyakorló, illetve korábbi diplomaták, geopolitikai elemzők és kutatók – a közelmúltban lezajlott közel-keleti háború elindította regionális átrendeződést, az amerikai kezdeményezésre tető alá hozott Ábrahám Egyezmények jövőjét, továbbá Európa és a közép-európai országok abbéli lehetőségeit is megvizsgálják, hogy milyen szerepvállalási lehetőségek adódnak számukra a térség problémáinak jövőbeli rendezésében.

Borítókép: Kovács Zoltán (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.