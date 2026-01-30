Európai légióról vizionált háborús lázálmában a lengyel külügyminiszter

„Jó kezdetet jelent a SAFE [Security Action for Europe] eszköz, vagyis a védelemre felvett közös uniós hitelből származó források. Ez 150 milliárd eurót jelent a legfejlettebb fegyverrendszerekre, és ennek csaknem egyharmada Lengyelországhoz kerül. Ennek az eszköznek a kiegészítése egy európai katonai egységgel véleményem szerint jó irányba tett lépés lenne” – mondta Sikorski.

A Konzervatívok (PiS) vezette ellenzék ugyanakkor emlékeztette a közvéleményt arra, hogy ezek a pénzügyi források hitelből származnak, és korlátozások vonatkoznak arra, hogyan lehet a beszerzéseket lebonyolítani. Ezeket az EU-n belül kell végrehajtani, miközben Lengyelország az elmúlt évtizedben katonai felszereléseinek nagy részét az Egyesült Államoktól és Dél-Koreától vásárolta.

Az EU-nak nincs saját fegyveres ereje, és a tagállamok többsége – 27-ből 23 – a NATO tagja, ugyanakkor a közösségen belüli heves viták alakultak ki az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal Grönland ügyében kialakult nézeteltérés óta.

Január elején az EU védelemért és űrpolitikáért felelős biztosa, Andrius Kubilius azt mondta, hogy a blokk fontolóra vehetné egy saját, százezer fős katonai erő létrehozását.

Az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas azonban megkérdőjelezte egy ilyen elképzelés megvalósíthatóságát, mondván, szerinte alááshatná a NATO-t.

Trump nyomására a NATO-tagállamok megállapodtak abban, hogy növelik védelmi kiadásaikat, és ebben Lengyelország jár az élen: katonai költségvetése idén a GDP 4,8 százalékát érheti el, ami a legmagasabb arány a szövetségen belül.