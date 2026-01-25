londonrendőrségwhitechapel negyedkeresztény

Korlátozzák a keresztényeket Londonban

Nagy-Britannia behódolt az iszlamista nyomásnak. A brit rendőrség betiltott egy keresztény felvonulást, amelyet London Whitechapel negyedében tartottak volna – írja az Origo.

Munkatársunktól
2026. 01. 25. 22:27
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
London utcáin már nem mindenhol szívesen látott vendég a kereszténység. A brit UKIP párt által szervezett békés demonstráció a hatóságok ellenállásába ütközött – hívja fel a figyelmet az Origo az Exxpress osztrák hírportálra hivatkozva.

London Whitechapel negyedében nem lehet megtartani a keresztény felvonulást
London Whitechapel negyedében nem lehet megtartani a keresztény felvonulást (Fotó: Anadolu via AFP)

A menet útvonala a tervek szerint a kelet-londoni Whitechapel negyeden haladt volna keresztül, egy olyan városrészen, amely az elmúlt évtizedekben drasztikus demográfiai átalakuláson ment keresztül, és mára a bangladesi muszlim közösség egyik központjává vált.

A rendőrség úgy ítélte meg, hogy a keresztény szimbólumok és Jézus nevének nyilvános hirdetése ezen a területen kockázatos.

A Scotland Yard szóvivője, James Harman igyekezett technikai kérdésként beállítani a döntést, hangsúlyozva, hogy nem politikai vagy vallási okok vezérelték őket.

Kizárólag a súlyos zavargásokra vonatkozó kockázatelemzésünk alapján döntöttünk így

– magyarázta a rendőrségi vezető.

A hatóságok szerint a felvonulás a helyi muszlim közösségben olyan mértékű ellenállást válthatott volna ki, amely erőszakos összecsapásokhoz vezetett volna. Ezért a rendőrség nemcsak betiltotta a menetet az adott útvonalon, hanem kilátásba helyezte, hogy aki megszegi a korlátozást, azt azonnal letartóztatják.

Ez az érvelés azonban éppen a probléma gyökerét fedi fel: a brit állam lényegében elismeri, hogy elveszítette az ellenőrzést bizonyos városrészek felett, és nem képes garantálni a vélemény- és vallásszabadságot, ha az ütközik az iszlám közösség akaratával. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a felvonulás London más részein megtartható, de Whitechapelben nem.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

