Magyar fémtolvajt fogtak Kanadában

Őrizetbe vettek egy magyar férfit Torontóban, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy betörés során mintegy tízezer dollár értékű rézkábelt lopott el egy üzletből.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 8:17
Elfogta a torontói rendőrség a 39 éves Szendrei Zsoltot, akit azzal gyanúsítanak, hogy mintegy tízezer dollár értékű rézkábelt lopott el egy üzletből egy betörés során. A hatóságok közlése szerint az eset január 10-én történt, és a férfi nem egyedül követte el a bűncselekményt: volt egy tettestársa is, akit jelenleg is keresnek.

A két elkövető egy fehér színű terepjáróval érkezett a helyszínre. Forrás: Toronto Police Service

A rendőrségi nyomozás eddigi adatai alapján 

a két elkövető egy fehér színű terepjáróval érkezett a helyszínre, majd betörtek az üzletbe, ahonnan tízezer dollár értékű rézkábelt vittek el. 

A 31-es körzet súlyos bűncselekményekkel foglalkozó egysége azonosította Szendreit, akit másnap őrizetbe is vettek.

A férfit több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, köztük betöréssel, az arc eltakarásával elkövetett bűncselekmény végrehajtásával, betöréshez használt eszközök birtoklásával, valamint ötezer dollárt meghaladó érték eltulajdonításával és bűncselekményből származó vagyon birtoklásával.

A rendőrség továbbra is keresi Szendrei tettestársát. 

A körözött férfi a becslések szerint húsz és harminc év közötti, a bűncselekmény idején világos színű pulóvert, fehér nadrágot, valamint fekete-fehér cipőt viselt.

A hatóságok szerint elképzelhető, hogy további károsultak is vannak. 

A nyomozás elősegítése érdekében a rendőrség nyilvánosságra hozta a gyanúsítottakról és a bűncselekményhez használt járműről készült felvételeket.

 

Borítókép: A gyanúsítottakról készült fotók (Forrás: Facebook)

 

Czopf Áron
