Magyar fémtolvajt fogtak Kanadában

Elfogta a torontói rendőrség a 39 éves Szendrei Zsoltot, akit azzal gyanúsítanak, hogy mintegy tízezer dollár értékű rézkábelt lopott el egy üzletből egy betörés során. A hatóságok közlése szerint az eset január 10-én történt, és a férfi nem egyedül követte el a bűncselekményt: volt egy tettestársa is, akit jelenleg is keresnek.

A két elkövető egy fehér színű terepjáróval érkezett a helyszínre. Forrás: Toronto Police Service

A rendőrségi nyomozás eddigi adatai alapján

a két elkövető egy fehér színű terepjáróval érkezett a helyszínre, majd betörtek az üzletbe, ahonnan tízezer dollár értékű rézkábelt vittek el.

A 31-es körzet súlyos bűncselekményekkel foglalkozó egysége azonosította Szendreit, akit másnap őrizetbe is vettek.

A férfit több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, köztük betöréssel, az arc eltakarásával elkövetett bűncselekmény végrehajtásával, betöréshez használt eszközök birtoklásával, valamint ötezer dollárt meghaladó érték eltulajdonításával és bűncselekményből származó vagyon birtoklásával.

A rendőrség továbbra is keresi Szendrei tettestársát.

A körözött férfi a becslések szerint húsz és harminc év közötti, a bűncselekmény idején világos színű pulóvert, fehér nadrágot, valamint fekete-fehér cipőt viselt.

A hatóságok szerint elképzelhető, hogy további károsultak is vannak.

A nyomozás elősegítése érdekében a rendőrség nyilvánosságra hozta a gyanúsítottakról és a bűncselekményhez használt járműről készült felvételeket.

Borítókép: A gyanúsítottakról készült fotók (Forrás: Facebook)