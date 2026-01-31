Magyar Péter élvezi a bizalmat, az ukrán elitét

Ha valaki egy ukrán hírportált megnyit, minimum egy véleménycikkel vagy egy ukrán politikus nyilatkozatával találkozik, amely arról szól, hogy nagyon bíznak a kormányváltásban Magyarországon, mert Magyar Péter majd támogatni fogja őket – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Lajkó Fanni, a központ elemzője, a Megafon tagja. Azt várják, hogy a Tisza támogatni fogja Ukrajna EU-csatlakozását (ezt Orbán Anita, külügyminiszter-jelöltjük is megerősítette), finanszírozási igényeiket és különböző katonai eszközöket is kapni fognak tőlük – tette hozzá Lajkó Fanni.

Ukrajna felrobbantotta az Északi Áramlatot, az Európai Unió kritikus infrastruktúráját, és ezt az EU nemhogy nem szankcionálja, de olyan pénzeket tol bele az országba, amilyeneket a tagállamok nem kapnak meg

– mutatott rá Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője, a Megafon tagja. „Ezt látjuk ma az Európai Unióban: te felrobbanthatsz egy gázvezetéket, amivel tönkreteszed az európai gázellátást, és mit kapsz ezért? Euró- és dollármilliárdokat. Fenyegethetsz uniós tagállami vezetőket. Kik lesznek elővéve? Azok, akiket megfenyegettek, hogy ők micsoda diktátorok. Beavatkozhatsz mások választásába, egy demokratikus vezető vagy, szabadságharcos, ellenben akinek beavatkozol a választásaiba, ott nem tiszták a választások” – sorolta az Ukrajnával kapcsolatos uniós abszurditásokat – Szűcs Gábor.

Ez pont azt támasztja alá, hogy a Tisza Párt egy brüsszeli párt – mondta Lajkó Fanni annak kapcsán, hogy egy kiugrott tiszás vezető megerősítette: létezik Magyar Péterék megszorítócsomagja, amely a Brüsszellel való megegyezés programja. Meg is csinálnák, amit Brüsszel elvár, azért született meg a Tisza-csomag. Ezért nyilatkoznak úgy a Tisza szakértői, hogy ezekre a megszorításokra szükség van – tette hozzá.

A Tisza Párt a Brüsszelnek való megfelelés pártja – vélte Szűcs Gábor. A több mint 600 oldalas konvergenciaprogramjukban minden megtalálható, amit Brüsszel elvár tőlük. Ennél már csak akkor lehetne brüsszelibb a Tisza Párt, ha uniós zászlóra cserélné a logóját – vélte az Alapjogokért Központ elemzője.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: