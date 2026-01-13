útlevélutazásMagyarországvízummentesség

Toplistás a magyar útlevél, sok nemzetet megelőztünk

Friss ranglista készült a világ legerősebb útleveleiről, amelyből kiderül, hogy az ázsiai országok vezetnek, de Magyarország is a legjobb öt között szerepel. A Henley Passport Index 2026-os jelentése szerint a magyar útlevél 184 országba biztosít vízummentes belépést, így a világ egyik legértékesebb dokumentumának számít.

András János
2026. 01. 13. 21:01
184 országba utazhatunk vízummentesen magyar útlevéllel Fotó: KRISHAN KARIYAWASAM Forrás: NurPhoto
Frissítették a világ legerősebb útleveleit rangsoroló listát. A Henley Passport Index 2026-os jelentése szerint a ranglistát továbbra is ázsiai országok vezetik, de a magyar útlevél is az élmezőnyben van. Az index elemzői azt vizsgálják, hogy az egyes országok állampolgárai hány országba utazhatnak vízummentesen, és milyen előnyökkel jár számukra egy-egy ország útlevelének birtoklása  – számolt be róla a CNN.

A magyar útlevél is a Henley Passport Index élmezőnyében
A magyar útlevél is a Henley Passport Index élmezőnyében. Fotó: Jomiuri

Az indexet a londoni székhelyű Henley & Partners állítja össze, kizárólag az Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség adataira támaszkodva. A lista élén a szingapúri útlevél áll, ugyanis ennek tulajdonosai 192 országba utazhatnak vízummentesen, míg Japán és Dél-Korea követi őket 188 országgal (ponttal). Magyarország Portugália, Szlovákia, Szlovénia és az Egyesült Arab Emírségek mellett az ötödik helyen szerepel, 184 ponttal.

Az 184 országos vízummentesség azt jelzi, hogy a magyar útlevél a világ egyik legértékesebb dokumentuma.

 

A világ legerősebb útlevelei 2026-ban:

  1. Szingapúr (192 úti cél)
  2. Japán, Dél-Korea (188)
  3. Dánia, Luxemburg, Spanyolország, Svédország, Svájc (186)
  4. Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia (185)
  5. Magyarország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Egyesült Arab Emírségek (184)
  6. Horvátország, Csehország, Észtország, Málta, Új-Zéland, Lengyelország (183)
  7. Ausztrália, Lettország, Liechtenstein, Egyesült Királyság (182)
  8. Kanada, Izland, Litvánia (181)
  9. Malajzia (180)
  10. Egyesült Államok (179)

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

