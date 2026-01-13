Toplistás a magyar útlevél, sok nemzetet megelőztünk

Frissítették a világ legerősebb útleveleit rangsoroló listát. A Henley Passport Index 2026-os jelentése szerint a ranglistát továbbra is ázsiai országok vezetik, de a magyar útlevél is az élmezőnyben van. Az index elemzői azt vizsgálják, hogy az egyes országok állampolgárai hány országba utazhatnak vízummentesen, és milyen előnyökkel jár számukra egy-egy ország útlevelének birtoklása – számolt be róla a CNN.

A magyar útlevél is a Henley Passport Index élmezőnyében. Fotó: Jomiuri

Az indexet a londoni székhelyű Henley & Partners állítja össze, kizárólag az Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség adataira támaszkodva. A lista élén a szingapúri útlevél áll, ugyanis ennek tulajdonosai 192 országba utazhatnak vízummentesen, míg Japán és Dél-Korea követi őket 188 országgal (ponttal). Magyarország Portugália, Szlovákia, Szlovénia és az Egyesült Arab Emírségek mellett az ötödik helyen szerepel, 184 ponttal.