Olyan sok a migráns Franciaországban, hogy már a gyorséttermek is hozzájuk igazodnak

A vásárlók az üzletekben, valamint a KFC hivatalos weboldalán és mobilalkalmazásában is egyértelmű jelölések alapján tájékozódhatnak arról, mely éttermek működnek ebben a formában. A 24 érintett helyszín teljes listája várhatóan január folyamán válik elérhetővé, ugyanakkor regionális médiumok már több lehetséges helyszínről is beszámoltak. Ezek között három található az északi Nord megyében – Maubeuge-ben, Lille–Roubaix-ban a Gambetta sugárúton, valamint Tourcoing-ban –, továbbá egy étterem Perpignanban.

A KFC lépése nem példa nélküli Franciaországban.

Más gyorsétteremláncok már korábban hasonló irányba mozdultak el: a Quick 2021 óta több egységében teljes egészében halal menüt kínál, míg a Five Guys az elmúlt hónapokban több franciaországi éttermét alakította át kizárólag halal kínálatúvá. Egyes helyszíneken a Popeyes is ezt az utat választotta, írja a Le Parisien. Az ilyen változtatások jellemzően olyan városi térségekhez köthetők, ahol jelentős muszlim lakosság él.

A KFC ugyanakkor hangsúlyozta: franciaországi éttermeinek túlnyomó többsége továbbra is a korábbi gyakorlat szerint, nem halal csirkét kínál, fenntartva az általa „univerzálisnak” nevezett választékot.

A bejelentés vegyes fogadtatásra talált: egyesek a kínálat bővülését üdvözölték, mások viszont azt vitatták, milyen hatással lehet mindez a lánc hagyományos üzleti modelljére.