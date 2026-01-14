Olyan sok a migráns Franciaországban, hogy már a gyorséttermek is hozzájuk igazodnak

A migráció Franciaországban a fogyasztói szokásokra is hatással van: az amerikai KFC gyorsétteremlánc közölte, hogy január 21-től Franciaországban 24 éttermében kizárólag halal minősítésű csirkét kínál majd. Ez a lépés a vállalat teljes, 404 egységből álló francia hálózatának mintegy hat százalékát érinti – írja a Brussels Signal.
A döntést hónapok óta tartó találgatások előzték meg a közösségi médiában, ahol egyre több szó esett arról, hogy a KFC szélesebb körben fordulhat a halal kínálat felé. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta: nem átfogó vállalati irányváltásról, hanem célzott alkalmazkodásról van szó. A KFC France több francia médiumhoz, köztük a Le Figaróhoz és a Le Parisienhez is eljuttatott közleményében a piaci trendekkel indokolta a döntést.
A vállalat szerint az intézkedés célja az volt, hogy kövessék a piac változásait, és megfeleljenek a fogyasztói igényeknek.
