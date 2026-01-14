illegális migrációFranciaországhalalkfcmigrációillegális bevándorlásmigránsmuszlim lakosság

Olyan sok a migráns Franciaországban, hogy már a gyorséttermek is hozzájuk igazodnak

Olyan sok a migráns Franciaországban, hogy már a gyorséttermek is hozzájuk igazodnak: a KFC bejelentette, hogy január végétől 24 franciaországi éttermében kizárólag halal minősítésű csirkét kínál. A hivatalos indoklás szerint üzleti alkalmazkodásról van szó, a döntés azonban rávilágít arra, hogy az illegális migráció a mindennapi élet legapróbb területeire is beszivárgott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 13:46
Olyan sok a migráns Franciaországban, hogy már a gyorséttermek is hozzájuk igazodnak Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A migráció Franciaországban a fogyasztói szokásokra is hatással van: az amerikai KFC gyorsétteremlánc közölte, hogy január 21-től Franciaországban 24 éttermében kizárólag halal minősítésű csirkét kínál majd. Ez a lépés a vállalat teljes, 404 egységből álló francia hálózatának mintegy hat százalékát érinti – írja a Brussels Signal.

Az illegális migráció a mindennapi élet legapróbb területeire is beszivárgott
Az illegális migráció a mindennapi élet legapróbb területeire is beszivárgott (Fotó: AFP)

A döntést hónapok óta tartó találgatások előzték meg a közösségi médiában, ahol egyre több szó esett arról, hogy a KFC szélesebb körben fordulhat a halal kínálat felé. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta: nem átfogó vállalati irányváltásról, hanem célzott alkalmazkodásról van szó. A KFC France több francia médiumhoz, köztük a Le Figaróhoz és a Le Parisienhez is eljuttatott közleményében a piaci trendekkel indokolta a döntést. 

A vállalat szerint az intézkedés célja az volt, hogy kövessék a piac változásait, és megfeleljenek a fogyasztói igényeknek.

A lánc kiemelte elkötelezettségét az inkluzivitás mellett is. Nyilatkozatuk szerint arra törekszenek, hogy a vásárlók minél szélesebb körének elvárásaira reagáljanak, és minél több vendéget ültessenek asztalaikhoz, tiszteletben tartva a sokszínűséget. A KFC arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években többféle étkezési preferenciához igazodó megoldást vezetett be, így például halal alapú termékeket, valamint bővített vegetáriánus kínálatot is.

A kizárólag halal kínálatot nyújtó éttermekben a vállalat tanúsított beszállítókkal dolgozik majd együtt annak érdekében, hogy megfeleljenek a halal szabványoknak. 

A vásárlók az üzletekben, valamint a KFC hivatalos weboldalán és mobilalkalmazásában is egyértelmű jelölések alapján tájékozódhatnak arról, mely éttermek működnek ebben a formában. A 24 érintett helyszín teljes listája várhatóan január folyamán válik elérhetővé, ugyanakkor regionális médiumok már több lehetséges helyszínről is beszámoltak. Ezek között három található az északi Nord megyében – Maubeuge-ben, Lille–Roubaix-ban a Gambetta sugárúton, valamint Tourcoing-ban –, továbbá egy étterem Perpignanban.

A KFC lépése nem példa nélküli Franciaországban. 

Más gyorsétteremláncok már korábban hasonló irányba mozdultak el: a Quick 2021 óta több egységében teljes egészében halal menüt kínál, míg a Five Guys az elmúlt hónapokban több franciaországi éttermét alakította át kizárólag halal kínálatúvá. Egyes helyszíneken a Popeyes is ezt az utat választotta, írja a Le Parisien. Az ilyen változtatások jellemzően olyan városi térségekhez köthetők, ahol jelentős muszlim lakosság él. 

A KFC ugyanakkor hangsúlyozta: franciaországi éttermeinek túlnyomó többsége továbbra is a korábbi gyakorlat szerint, nem halal csirkét kínál, fenntartva az általa „univerzálisnak” nevezett választékot. 

A bejelentés vegyes fogadtatásra talált: egyesek a kínálat bővülését üdvözölték, mások viszont azt vitatták, milyen hatással lehet mindez a lánc hagyományos üzleti modelljére.

Borítókép: Migránsok a párizsi városháza előtt (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu