Orbán Viktor: Most kell észnél lenni!

A választás napjáig már kevesebb mint száz nap van hátra – írta a miniszterelnök a Harcosok klubjában. Orbán Viktor kiemelte: a veszély nagy, most kell észnél lenni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 12:06
Orbán Viktor a kormányülésre készül (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor a kormányülésre készül (Forrás: Facebook) Forrás: Facebook
Orbán Viktor a bejegyzésében azt írta: a háború olyan, mint a migráció. „Aki egyszer rosszul dönt, a döntését soha többet nem tudja megváltoztatni, a hibáját nem tudja kijavítani. Nem szabad hibázni” – fogalmazott. Orbán Viktor hangsúlyozta:

A békepárti magyar kormány Brüsszel útjában van. Ezért akarnak egy Brüsszel által irányított, ukránpárti bábkormányt ültetni a nyakunkra. Ehhez a pártjuk és a bábfigurájuk megvan. Pénzzel és mentelmi joggal irányítják.

A miniszterelnök kiemelte, a Tisza a brüsszeli utat választotta:

Háború, Ukrajna uniós tagsága, a magyarok pénzének átadása, migráció, genderpropaganda.

Orbán Viktor hozzátette: mi mindebből ki akarunk maradni, mi a magyar úton járunk.

Béke, biztonság, családtámogatás. Herr Webernek meg ajtót mutatunk. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

– zárta az üzenetét Orbán Viktor. 

 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

