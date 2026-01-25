Óriási elismerés a magyar békepárti külpolitikának + videó

Sorsdöntő választás következik, két út áll előttünk. Egy brüsszeli, háborús út, amit Brüsszel egy idehelyezett lerakattal, egy bábkormánnyal szeretne megvalósítani, és van egy másik út, egy magyar út, a béke útja, Orbán Viktor és a Fidesz útja, közöttük lehet választani – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Tóth Edina, a központ vezető elemzője, volt fideszes európai parlamenti képviselő. – Én úgy gondolom, hogy a magyar emberek, választópolgárok békét szeretnének és nem háborút – tette hozzá.

A legfontosabb kérdés, ami négy éve, 2022 tavaszán is volt: háború vagy béke

– mondta Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyének vezetője. Magyarország és a magyar választók többsége a béke pártján áll. Ezt mutatja, hogy a magyar miniszterelnök egy Béketanácsban ül, a szervezetnek Magyarország nem megfigyelő, hanem alapító tagja. Mi döntéseket fogunk hozni, hozzájárulhatunk a világban a konfliktusos helyzetek megoldásához, ez hatalmas elismerés a magyar békepárti diplomácia részére – fejtette ki.

A Donald Trump amerikai elnök által vezetett Béketanáccsal kapcsolatban Kiss Rajmund elmondta:

sajnálja, hogy a nemzetközi szervezetek már nem hatékonyak, nem pragmatikusak és nem tudják megoldani a problémákat.

Túlságosan átpolitizáltak és ideologikusak. Ezért jött létre a Béketanács. Van egy űr, ahova be kell menni, mert a problémákat meg kell oldani, legyen az háború vagy kereskedelmi vita – hangsúlyozta a Mathias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyének vezetője.

Magyar Péterrel a keddi strasbourgi gazdatüntetésen szembejött a valóság – jegyezte meg Tóth Edina. Ilyen az, amikor kilép a Facebook digitális világából és hús-vér emberekkel találkozik.

A gazdák nem fogják elfelejteni, hogy az ő néppártja volt az, aki összehozta a Mercosur-megállapodást.

A napnál világosabb, hogy aki az Ursula von der Leyen elleni szavazáson nem vett részt (mint Magyar Péter és a Tisza Párt) és nem támogatta a bizalmatlansági indítványt, az arra szavazott, hogy maradjon tovább a Von der Leyen-féle gazdaellenes, háborúpárti, migránsbarát politika – mutatott rá az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: