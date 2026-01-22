Rendkívüli

Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – A hülyék kimaradnak a Béketanácsból + videó

Ki és mit vár az új világrendtől? Kallas intelmét, miszerint ha ilyen helyzetben van a világ, kezdjünk el inni, vajon mennyire veszi figyelembe politikailag inkorrekt műsorunk két állandó szereplője?

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 19:49
Ki és mit vár az új világrendtől? Kallas intelmét, miszerint ha ilyen helyzetben van a világ, kezdjünk el inni, vajon mennyire veszi figyelembe politikailag inkorrekt műsorunk két állandó szereplője Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa? Mi is az a Béketanács? Felváltja az ENSZ-t? Valóban csak a hülyék maradnak ki belőle? A felnőtt emberek klubjáról, ahol értelmesen lehet beszélgetni, valamint Grönlandról, az EP-ről és a világ nagy dolgairól most is vaskos véleményeket hallhatnak Pikk című podcastműsorunkban.

Már több adásunkban és a Magyar Nemzet cikkeiben is olvashattak, hallhattak az új világrendről, amelyet most Bayer és Ambrózy kollégák a megszokott hangvételben elemeznek.

Valóban nagy lehet a baj, ha már Kallas is azt üzeni, hogy kezdjen el mindenki inni, Ambrózy viszont az új világrend ellenére sem vált kocsmát. Az adásban elhangzott az is, vélhetően Kallasnak ez volt eddig az egyetlen értelmes gondolata.

Áttértek ennél sokkal fontosabb dolgokra az új világrenddel kapcsolatban, aminek jele, hogy Donald Trump amerikai elnök létrehozta a Béketanácsot, amelynek alapító okiratát ma írták alá a svájci Davosban. 

Bayer feldobta a kérdést, 

ha új világrend van, akkor a régit le kell cserélni, vagyis ez akár azt is jelentheti, hogy a Béketanács váltja fel az ENSZ-t, vagy mellette lesz?

Ambrózy kolléga szerint mellette lesz, formális szervezet lesz a maga módján, de nem lesz egy akkora szervezet, mint az ENSZ, amely elment a politikusfeleségek és egyéb őrültek klubjába, ahol az elmúlt 20 évben például olyan dolgokat is sikerült megszavazni, hogy Jeruzsálemhez a zsidóknak történelmileg nincs közük. Ezen Bayer is elképedt, erről még ő sem hallott, de nem vicc, valóban megszavazták az ENSZ-ben.

Visszatértek a Béketanácshoz, ahol kollégáink szerint Trump barátait találhatjuk majd, vagyis olyan embereket gyűjt össze, akikkel lehet értelmesen tárgyalni, mert valószínűleg a hülyék ki fognak belőle maradni, vagyis azok a régi európaiak, akik a régi világrendből annyira emlékeztek, hogy a rossz dolgoknak nem szabad megtörténniük, mert a rossz dolgok szomorúságot váltanak ki belőlük – fogalmazott pikírten Ambrózy Áron. Hozzátette, ezek az emberek próbáltak most is így érvelni Grönland kapcsán, hogy amit Trump csinál, az nem jó, bosszantó, hiába várták a hatást, Trump annyit mondott, hogy nem érdekel a véleményed.

Grönlanddal kapcsolatban a megállapodásról is szó esett, vagyis nincs semmi probléma, Trump és a NATO-főtitkár megbeszélt mindent, a renitens államoknak nem kell büntetővámot fizetniük, viszont a háttérről és a megállapodás részleteiről keveset tudunk

– vetette fel Bayer Zsolt, majd hozzátette azt is, hogy lesznek amerikai katonai támaszpontok a térségben, de ehhez a dánoknak már nem lesz köze, ugyanis ezek a létesítmények nem tartoznak a fennhatóságuk alá.

Ambrózy emlékeztetett, hogy a Grönlandon élő ötvenezer ember nyolcvan százaléka őslakos, akiknek még a megélhetését is akadályozzák Koppenhágában, nem annyira szeretik a dánokat, véleménye szerint szövődik köztük és az ott állomásozó 200 ezer amerikai katona között barátság, akár vegyes házasságoknak köszönhetően kettős zászló is felkerülhet a házakra. 

Véleménye szerint ha nem is most, de néhány ciklus alatt az USA része lesz Grönland. Bayer szerint ha népszavazást tartanának a szigeten arról, hogy hova tartozzanak, nem kérdés, mi lenne a voksolás eredménye, mert az őslakosok Amerikát választanák.

Arról, hogy első körben kiket hívtak meg a Béketanácsba, felválthatja-e a kétoldalú egyezményeket a közös felelősségvállalás, vajon valóban egyszerűbb-e a világot vezetni, mint dirigálni neki, mindez részletesen kiderül a Pikkből, de nem maradnak ki az uniós bürokraták és a magyar politikai témák sem podcastműsorunkból.

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

