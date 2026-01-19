Putyint és Lukasenkát is jégre vitték + videó

Az ortodox kereszténységben január 19-e kiemelt jelentőséggel bír: ezen a napon ünneplik Urunk megkeresztelkedését, azaz vízkeresztet. A jeles naphoz évszázados szokások kapcsolódnak, melyek közül a leglátványosabb és legnagyobb lelkierőt igénylő rítus a jeges vízben való megmártózás. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök részt vett a hagyományos szertartáson, és megmártózott a lékben – számol be róla a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Aljakszandr Lukasenka belarusz és Vlagyimir Putyin orosz elnök is megmártózott a jeges vízben vízkereszt alkalmából (Fotó: AFP)

Természetesen a vízkereszt számára, ahogy minden ortodox hívőnek, aki a Kremlben dolgozik, nagy ünnep

– fogalmazott Peszkov.

A szóvivő hozzátette, hogy bár vannak, akik gyakorolják ezt a rítust, és vannak, akik nem, ez mindenki számára mélyen személyes ügy.

Ezt a gondolatot erősítette meg Kirill pátriárka is, aki a moszkvai Krisztus-Megváltó Székesegyházban tartott ünnepi liturgiát követő prédikációjában egyenesen „ortodox vezérnek” nevezte Putyint, elismerve az elnök elkötelezettségét az egyház és a hit iránt.

Hasonló elszántságról tett tanúbizonyságot Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök is. Az eseményről készült felvételen látható, amint a belarusz államfő, dacolva a dermesztő, mínusz 15 fokos hideggel, egy hagyományos, hosszú fehér ingben merül alá a befagyott tó jegébe vágott kereszt alakú lékben.

Belarusian President Alexander Lukashenko, 71, took a freezing plunge into -15°C waters, marking the Orthodox Epiphany and the centuries-old ritual of Jordan River baptism. pic.twitter.com/mSeiVE9jzz — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) January 18, 2026

Az orosz ortodox egyház január 19-én ünnepli a vízkeresztet, a Gergely-naptár szerinti eltolódás miatt (ami a Julianus-naptár szerinti január 6-nak felel meg). Az ünnep liturgikus köre már az előző napon, vízkereszt előestéjén, a böjti napon kezdetét veszi. A templomokban január 18-án és 19-én végzik a nagy vízszentelést. A hívők ilyenkor szenteltvizet visznek haza otthonaikba, amelyet különös tisztelettel kezelnek: úgy tartják, hogy ez a víz nem romlik meg, és gyógyító erővel bír a betegségekkel szemben. Szokás éhgyomorra, imádság kíséretében fogyasztani belőle. A vízszentelés azonban nem korlátozódik a templomok falai közé: Oroszország-szerte folyókat, tavakat és más természetes vizeket is megszentelnek, ahol a jégbe vágott lékeknél tömegek vesznek részt a tisztító fürdőzésben, a húsvéthoz fogható jelentőségű ünnep részeként.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)