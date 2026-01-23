Sejtelmes választ adott a két ország egyesülésének kérdésére a román elnök

Maia Sandu moldovai elnök korábban úgy fogalmazott, hogy a Romániával való egyesülés az egyik lehetséges út lehet Moldova számára annak érdekében, hogy a szabad világ részeként, békében élhessen, különösen a mostani regionális és globális helyzetben.

Ugyanakkor jelezte: erről a kérdésről nem folytatott egyeztetéseket európai vezetőkkel, és megerősítette azt is, hogy az ország elsődleges célja az európai uniós csatlakozás. Hozzátette: a moldovai társadalomban jelenleg nincs egyetértés Romániával való egyesülés ügyében.

Evgeni Tomac, a román elnök diaszpóráért felelős tanácsadója azt mondta korábban, hogy Bukarest nyitott arra, hogy érdemben tárgyaljon az egyesülés kérdéséről.

Felidézte, hogy Románia már 2018-ban, egy parlamenti állásfoglalásban hivatalosan is kifejezte készségét a téma megvitatására. Mindeközben Moldova egy terv kidolgozásán dolgozik a Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság reintegrációjára. Valeriu Chiver, a reintegrációért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a dokumentum az Európai Unió és az Egyesült Államok bevonásával készül.

Borítókép: Nicosur Dan román elnök (Fotó: AFP)