Svédországdiplomáciabotrány

Szexbotrány svéd diplomáciai körökben

Súlyos botrány rázta meg a svéd közéletet. A hatóságok szerint egy már elhunyt, magas rangú külügyi diplomata kompromittáló felvételeket terjesztett – köztük egy úgynevezett „péniszképet” – Svédország tavaly kinevezett nemzetbiztonsági tanácsadójáról, az anyagok pedig oroszországi címzettekhez is eljutottak. Az ügy rendőrségi razziához vezetett, majd tragikus halálesettel végződött.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 27. 8:29
Illusztráció. Svéd rendőrség (Fotó: AFP)
Illusztráció. Svéd rendőrség (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A botrány középpontjába Tobias Thyberg került, aki korábban Svédország ukrajnai nagyköveteként szolgált. Thyberget 2025. május 8-án nevezték ki Svédország nemzetbiztonsági tanácsadójává. A poszton Henrik Landerholmot követte volna, aki tavaly januárban mondott le, miután felmerült a gyanú, hogy gondatlanul kezelt bizalmas információkat – írja a Brussels Signalra hivatkozva az Origo.

Szexbotrány borzolja a kedélyeket Svédországban (Fotó: AFP)
Szexbotrány borzolja a kedélyeket Svédországban (Fotó: AFP)

A kinevezést követően azonban rövid időn belül botrány robbant ki: mindössze 33 perccel a döntés nyilvános bejelentése után egy névtelen feladó egy ProtonMail-fiókból – egy titkosított levelezőrendszeren keresztül – meztelen fotókat kezdett terjeszteni Thybergről. Az e-mailek több kulcsfontosságú svéd tisztviselőhöz is eljutottak. A címzettek között szerepelt Johan Stuart, Ulf Kristersson miniszterelnök államtitkára, valamint Björn Fagerberg, a Miniszterelnöki Hivatal nemzetbiztonsági tanácsadójának koordinátora is. 

A képek állítólag a Grindr homoszexuális társkereső alkalmazásból származtak, és kifejezetten érzékeny aktfelvételek voltak, köztük egy „péniszképként” emlegetett fotó.

A svéd hatóságok gyanúja szerint az aktfotók terjesztéséért egy magas rangú svéd külügyi diplomata volt felelős. 

Az ügy akkor kapott valódi nemzetbiztonsági súlyt, amikor kiderült: a képeket nemcsak svéd címzetteknek küldték el, hanem oroszországi címekre is továbbították, többek között az orosz parlament, az Állami Duma tagjaihoz.

A hatóságok értékelése szerint a képek terjesztésének célja az lehetett, hogy Thyberget biztonsági kockázatként tüntessék fel, akit külföldi szereplők akár zsarolhatnak is. Bár Thyberg röviddel kinevezése előtt törölte Grindr-fiókját, az anyag gyors terjedése miatt még 2025. május 8-án este lemondott posztjáról, miután a Dagens Nyheter kérdésekkel kereste meg az ügyben. A történteket nyilvánosan nem kommentálta.

A lemondást követően a Svéd Biztonsági Szolgálat razziát hajtott végre annál a diplomatánál, aki szétküldte a képeket. 

A hatóságok a levelezés visszakövetése után csaptak le a diplomatára, akit aznap este több mappával láttak távozni a külügyminisztérium épületéből. A hatóságok a razzia során betörték a lakás bejárati ajtaját és egy megerősített biztonsági ajtót is. A diplomatát – aki azt hitte, külföldi rablók támadták meg – megbilincselték, majd kémkedés gyanújával őrizetbe vették. Az intézkedő rendőrök civil ruhában, maszkban voltak, és angolul kommunikáltak.

A férfit három napig tartották fogva

Családja szerint ez súlyosan megviselte őt testileg és lelkileg is: félóránként ellenőrizték, nem tudott enni és aludni és fájdalmakra panaszkodott. Anders Jakobsson főügyész szerint a hatóságok fellépése indokolt volt, mivel súlyos bűncselekmény gyanúja állt fenn. Egy belső vizsgálat később arányosnak minősítette az intézkedést, a diplomata ügyvédje ugyanakkor „aránytalan műveletről” és „terrorcselekményről” beszélt. A család panaszát végül kivizsgálás nélkül elutasították.

A diplomatát 2025. május 14-én szabadon engedték, majd pszichiátriára került volna, másnap azonban véget vetett az életének.

A Fokus magazin értesülései – amelyeket az SVT is megerősített – szerint az ötvenes éveiben járó diplomata halála előtt ártatlanságát hangoztatta, és feljelentést tett a rendőrség ellen. Később felmentették a kezdeti gyanúk alól, ugyanakkor a kémkedési ügyben indított nyomozás továbbra is folyamatban van. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.