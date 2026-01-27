Szexbotrány svéd diplomáciai körökben

A botrány középpontjába Tobias Thyberg került, aki korábban Svédország ukrajnai nagyköveteként szolgált. Thyberget 2025. május 8-án nevezték ki Svédország nemzetbiztonsági tanácsadójává. A poszton Henrik Landerholmot követte volna, aki tavaly januárban mondott le, miután felmerült a gyanú, hogy gondatlanul kezelt bizalmas információkat – írja a Brussels Signalra hivatkozva az Origo.

Szexbotrány borzolja a kedélyeket Svédországban (Fotó: AFP)

A kinevezést követően azonban rövid időn belül botrány robbant ki: mindössze 33 perccel a döntés nyilvános bejelentése után egy névtelen feladó egy ProtonMail-fiókból – egy titkosított levelezőrendszeren keresztül – meztelen fotókat kezdett terjeszteni Thybergről. Az e-mailek több kulcsfontosságú svéd tisztviselőhöz is eljutottak. A címzettek között szerepelt Johan Stuart, Ulf Kristersson miniszterelnök államtitkára, valamint Björn Fagerberg, a Miniszterelnöki Hivatal nemzetbiztonsági tanácsadójának koordinátora is.

A képek állítólag a Grindr homoszexuális társkereső alkalmazásból származtak, és kifejezetten érzékeny aktfelvételek voltak, köztük egy „péniszképként” emlegetett fotó.

A svéd hatóságok gyanúja szerint az aktfotók terjesztéséért egy magas rangú svéd külügyi diplomata volt felelős.

Az ügy akkor kapott valódi nemzetbiztonsági súlyt, amikor kiderült: a képeket nemcsak svéd címzetteknek küldték el, hanem oroszországi címekre is továbbították, többek között az orosz parlament, az Állami Duma tagjaihoz.

A hatóságok értékelése szerint a képek terjesztésének célja az lehetett, hogy Thyberget biztonsági kockázatként tüntessék fel, akit külföldi szereplők akár zsarolhatnak is. Bár Thyberg röviddel kinevezése előtt törölte Grindr-fiókját, az anyag gyors terjedése miatt még 2025. május 8-án este lemondott posztjáról, miután a Dagens Nyheter kérdésekkel kereste meg az ügyben. A történteket nyilvánosan nem kommentálta.

A lemondást követően a Svéd Biztonsági Szolgálat razziát hajtott végre annál a diplomatánál, aki szétküldte a képeket.

A hatóságok a levelezés visszakövetése után csaptak le a diplomatára, akit aznap este több mappával láttak távozni a külügyminisztérium épületéből. A hatóságok a razzia során betörték a lakás bejárati ajtaját és egy megerősített biztonsági ajtót is. A diplomatát – aki azt hitte, külföldi rablók támadták meg – megbilincselték, majd kémkedés gyanújával őrizetbe vették. Az intézkedő rendőrök civil ruhában, maszkban voltak, és angolul kommunikáltak.