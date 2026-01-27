Szijjártó Péter elmondta, mi a választás tétje

Április 12. tétje világos – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint az április 12-i választás tétje, hogy engedjük-e, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába vigyék. Fotó: AFP

Engedjük-e az országot háborúba menni, vagy maradunk a béke útján. Megvédjük-e a biztonságunkat, vagy igent mondunk Brüsszelnek arra, hogy beletoljanak minket a háborúba, és megengedjük Kijevnek, hogy belehúzzanak minket a saját háborújukba

– sorolta a lehetőségeket a tárcavezető.

– Április 12-e tétje, hogy a magyar emberek pénzét Magyarország, a magyar családok javára használjuk fel, vagy a magyar emberek pénzét hagyjuk Brüsszelnek elküldeni Ukrajnába – tette hozzá, egyúttal arra is emlékeztetve, hogy Kijev 1500 milliárd eurónyi igényt terjesztett elő, amit Brüsszel hajlandó befogadni.

Nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Amíg nemzeti szuverén kormánya van Magyarországnak, addig minket nem fognak tudni belerángatni a háborúba, és nem fogják tudni elvinni a magyar emberek pénzét sem Ukrajnába

– mondta Szijjártó Péter.

Mint korábban megírtuk, Brüsszel Ukrajnával kapcsolatos terve elviselhetetlen terhet jelentene az uniós tagállamok számára.

A nyolcszázmilliárd dolláros »jóléti« terv Ukrajnának önmagában elviselhetetlen pénzügyi terhet jelent az unió számára. Fontos emlékezni rá, hogy ezenkívül Kijev további hétszázmilliárdot követel magának katonai kiadások címén. Ezeken felül az európai országoknak további nyolcszázmilliárdot kell előteremteniük 2030-ig a – nagyon is szükséges – védelmi reformokra és korszerűsítésre

– sorolta az Ukrajnával kapcsolatos tervezett kiadásokat egy korábbi interjúban Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

A szakértő szerint ennek fényében semmilyen forrás nem jutna a kontinens versenyképességének javítására, pedig a Draghi-jelentés feltárta, hogy kritikus a helyzet. Ezért van óriási jelentősége annak, hogy Magyarország minden ilyen kalandorvállalkozásból kimaradjon, hiszen még az ükunokáink jövőjét is elzálogosítanák. – Ugyanakkor ez nagyon nehéz feladat lesz, még a jelenleg regnáló szuverén magyar kormánynak is – vélekedett.

Egy olyan Tisza, melyet a brüsszeli támogatásra építő Magyar Péter vezet, aki a Shell-vezér Kapitány István és a Soros-aktivista Orbán Anita tanácsaira támaszkodik, bizonyosan nem tudna, de nem is akarna ellenállni a külső nyomásnak

– hangsúlyozta Koskovics Zoltán.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Anadolu via AFP)