szijjártó péterukrajnaháborúpénz

Szijjártó Péter elmondta, mi a választás tétje

Súlyos kérdésekre kell válaszolnia a magyaroknak április 12-én – hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a választás tétje az, hogy engedjük-e, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék.

Munkatársunktól
2026. 01. 27. 19:06
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Anadolu via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Április 12. tétje világos – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint az április 12-i választás tétje, hogy engedjük-e, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába vigyék
Szijjártó Péter szerint az április 12-i választás tétje, hogy engedjük-e, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába vigyék. Fotó: AFP

Engedjük-e az országot háborúba menni, vagy maradunk a béke útján. Megvédjük-e a biztonságunkat, vagy igent mondunk Brüsszelnek arra, hogy beletoljanak minket a háborúba, és megengedjük Kijevnek, hogy belehúzzanak minket a saját háborújukba

– sorolta a lehetőségeket a tárcavezető.

– Április 12-e tétje, hogy a magyar emberek pénzét Magyarország, a magyar családok javára használjuk fel, vagy a magyar emberek pénzét hagyjuk Brüsszelnek elküldeni Ukrajnába – tette hozzá, egyúttal arra is emlékeztetve, hogy Kijev 1500 milliárd eurónyi igényt terjesztett elő, amit Brüsszel hajlandó befogadni.

Nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Amíg nemzeti szuverén kormánya van Magyarországnak, addig minket nem fognak tudni belerángatni a háborúba, és nem fogják tudni elvinni a magyar emberek pénzét sem Ukrajnába

– mondta Szijjártó Péter.

Mint korábban megírtuk, Brüsszel Ukrajnával kapcsolatos terve elviselhetetlen terhet jelentene az uniós tagállamok számára.

A nyolcszázmilliárd dolláros »jóléti« terv Ukrajnának önmagában elviselhetetlen pénzügyi terhet jelent az unió számára. Fontos emlékezni rá, hogy ezenkívül Kijev további hétszázmilliárdot követel magának katonai kiadások címén. Ezeken felül az európai országoknak további nyolcszázmilliárdot kell előteremteniük 2030-ig a – nagyon is szükséges – védelmi reformokra és korszerűsítésre

– sorolta az Ukrajnával kapcsolatos tervezett kiadásokat egy korábbi interjúban Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

A szakértő szerint ennek fényében semmilyen forrás nem jutna a kontinens versenyképességének javítására, pedig a Draghi-jelentés feltárta, hogy kritikus a helyzet. Ezért van óriási jelentősége annak, hogy Magyarország minden ilyen kalandorvállalkozásból kimaradjon, hiszen még az ükunokáink jövőjét is elzálogosítanák. – Ugyanakkor ez nagyon nehéz feladat lesz, még a jelenleg regnáló szuverén magyar kormánynak is – vélekedett.

Egy olyan Tisza, melyet a brüsszeli támogatásra építő Magyar Péter vezet, aki a Shell-vezér Kapitány István és a Soros-aktivista Orbán Anita tanácsaira támaszkodik, bizonyosan nem tudna, de nem is akarna ellenállni a külső nyomásnak

– hangsúlyozta Koskovics Zoltán.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Anadolu via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.