Szijjártó Péter fontos hírt közölt a venezuelai magyarokról

Szijjártó Péter a közösségi médiában fontos információt tett közzé a venezuelai börtönökben fogva tartott magyar állampolgárokról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 9:38
Szijjártó Péter Fotó: Ladóczki Balázs
Szijjártó Péter a Facebookon tett közzé bejegyzést, melyben a magyar állampolgárok jelenlegi állapotáról írt.

Szijjártó Péter (Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség)
Szijjártó Péter (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bruzák Noémi)

A venezuelai börtönökben fogva tartott három magyar állampolgár közül egy személyt a venezuelai hatóságok a mai napon szabadon bocsátottak. A másik két honfitársunk szabadulása érdekében tovább dolgozunk

– írta a külgazdasági és külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

