Szijjártó Péter a Facebookon tett közzé bejegyzést, melyben a magyar állampolgárok jelenlegi állapotáról írt.
Szijjártó Péter fontos hírt közölt a venezuelai magyarokról
Szijjártó Péter a közösségi médiában fontos információt tett közzé a venezuelai börtönökben fogva tartott magyar állampolgárokról.
A venezuelai börtönökben fogva tartott három magyar állampolgár közül egy személyt a venezuelai hatóságok a mai napon szabadon bocsátottak. A másik két honfitársunk szabadulása érdekében tovább dolgozunk
– írta a külgazdasági és külügyminiszter.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
Nigel Farage pártjához újabb „nagyágyú” csatlakozott
Farage-ra van szüksége a briteknek a korábbi pénzügyminiszter szerint.
Először került szembe egymással Putyin titkos fegyvere és az új németországi rakétapajzs
Oresnyik vs. Arrow 3.
Orbán Viktor: Csipkerózsikából Csipke Józsika, anya és apa helyett két anya
Aki Brüsszelt követi, annak a genderpolitika is kötelező.
Szembemennek a választói akarattal a liberálisok
A patrióta politikus nem jósol nagy jövőt a kisebbségi kormánynak.
