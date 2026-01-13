Szijjártó Péterországgyűlési választás 2026háború

Szijjártó Péter: Még három hónap. Ezt kell meghúzni

A kérdés, hogy mi lesz április 12. után: marad a nemzeti szuverén kormány vagy nyakunkra ültetnek egy brüsszeli bábkormányt – fogalmazott a közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a választás tétje nagy.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 19:23
Szijjártó Péter Forrás: Facebook
„Április 12-én lesz a választás. Még három hónap. Ezt kell meghúzni, s közben ugyanazt tenni minden egyes nap, mint amit négy éven keresztül csináltunk: megvédeni Magyarországot a háborútól és a migrációtól. Ez ugyanis napi feladat! Minden reggel ezzel kezdjük s minden este ezzel fejezzük be a napot” – erről írt a közösségi oldalán Szijjártó Péter. 

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte:  

Óriási rajtunk a brüsszeli nyomás: aljas politikai, jogi és pénzügyi nyomásgyakorlással bele akarnak minket kényszeríteni a háborúba, s be akarják nyomni hozzánk a migránsokat. Minden nap küzdeni kell mindez ellen, mert ezt a meccset nem fújják le.

Hozzátette: „Április 12-ig mindenki biztosra veheti: amíg minket látnak, kimaradunk a háborúból, a migránsokat pedig nem engedjük be.” 

A kérdés, hogy mi lesz április 12. után: marad a nemzeti szuverén kormány vagy nyakunkra ültetnek egy brüsszeli bábkormányt? 

– fogalmazott a tárcavezető, és leszögezte: „Ha a magyar emberek a magyar utat választják, és marad a nemzeti szuverén kormány, akkor ellenállunk a brüsszeli nyomásnak: nem megyünk háborúba, a magyarok pénzét pedig nem küldjük Ukrajnába.”

A másik a brüsszeli út: háborúba sodródó, migránsokkal elárasztott Magyarország. A tét nagy! Hajrá!

– zárta a bejegyzését Szijjártó Péter. 

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

