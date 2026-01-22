Rendkívüli

Szijjártó Péter: Több mint 120 munkahelyet hoz létre a Vestfrost Solutions új beruházása Csongrádon

Több mint százhúsz új munkahelyet hoz létre a Vestfrost Solutions Zrt. dán hűtőgyártó új, 5,6 milliárd forintnyi értékű beruházása Csongrádon. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be csütörtökön a városban.

Szijjártó Péter a Vestfrost Solutions Zrt. friss beruházásának bejelentésén vett részt, ahol arról számolt be, hogy a dán hűtőgyártó 5,6 milliárd forint értékben bővíti magyarországi kapacitásait, amihez a kormány 1,1 milliárd forintnyi támogatást biztosít, így hozzájárulva 123 új munkahely létrehozásához.

Kiemelte, hogy ennek nyomán itt már évente 105 ezer hűtőgépet fognak előállítani, amelyek abszolút a szektor felső piaci szegmensét célozzák.

Nagy büszkeség számunkra az, hogy magasan képzett mérnökök és a duális szakképzésben részt vevő fiatalok is részesei mindezeknek a fejlesztéseknek

– fogalmazott.

Illetve aláhúzta, hogy Csongrád-Csanád vármegyében az utóbbi tíz év során felére csökkent a munkanélküliség és duplájára nőtt az ipari termelés, részben annak a 78 nagyberuházásnak köszönhetően, amely a kormányzat támogatásával valósult itt meg.

Szijjártó Péter ezt követően rámutatott, hogy jelenleg 140 dán vállalat mintegy 18 ezer embernek ad munkát Magyarországon, és az utóbbi tíz évben ezek 18 nagyberuházást hajtottak végre 250 milliárd forint értékben. Leszögezte, hogy az elmúlt évek gazdasági bravúrjaiban kétségkívül fontos szerepet játszottak azok a külföldi vállalatok Magyarországon, amelyek számára a biztonság, a kiszámíthatóság egy rendkívül lényeges szempont, ezért hozták ide a beruházásaikat.

Ezeknek a vállalatoknak is nagyban köszönhető, hogy bár rendkívüli nehézségekkel szembesültünk, az elmúlt négy esztendő a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt a Magyarországra érkező beruházások szempontjából

– vélekedett.

Ennek kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy az elmúlt másfél évtizedben a válságok egymást követték, és az ilyen nehézségek közepette a biztonság és a kiszámíthatóság jelentősége mindig megnő. „És miközben nemcsak Európa, hanem a világ is válságról válságra bukdácsolt, azért mi itt, Magyarországon így együtt több bravúrt végre tudtunk hajtani annak érdekében, hogy a magyar gazdaságot megerősítsük” – tette hozzá a miniszter.

Egymillióval többen dolgoznak ma Magyarországon, mint egy évtizeddel korábban. Európában ma a legalacsonyabb munkát terhelő adókat Magyarországon kell fizetni, és bár esztelenül emelkedtek az energiaárak a nemzetközi piacokon, a rezsicsökkentést mégis sikerült itt Magyarországon fenntartani, és azt is remélem, hogy itt, Csongrádon a családi adókedvezményeket önök is bőven ki, illetve fel tudják használni

– sorolta.

Végül pedig arra figyelmeztetett, hogy mindez azonban könnyen veszélybe kerülhet a szomszédos Ukrajnában dúló háború miatt. „Egy ilyen helyzetben bizony a háború eszkalálódása vagy annak a finanszírozása komolyan veszélyeztetheti az eddig elért eredményeket mind a fizikai biztonságunk, mind a magyar emberek pénze szempontjából, amelyről meggyőződésünk, hogy Magyarországon van a helye, s nem egy másik ország működtetésére kell felhasználni” – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

