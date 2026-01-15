Rendkívüli

Valami készül: Nagy-Britannia felfüggesztette teheráni nagykövetségének működését és evakuálta a személyzetet

Nagy-Britannia kivonta a nagykövetségen dolgozó személyi állományát Iránból. London biztonsági okokra hivatkozva indokolta a lépést, tekintettel a teheráni eseményekre. A tárca fokozott esélyt lát arra, hogy állampolgárait politikai indíttatású attrocitás érheti.

2026. 01. 15. 6:31
Brit zászló Forrás: AFP
A londoni külügyminisztérium szerda esti tájékoztatása szerint az Iránban kialakult biztonsági helyzet miatt a brit kormány elővigyázatossági megfontolásokból átmenetileg kivonta a teheráni nagykövetség személyi állományát, és a képviselet „távmunka” formájában folytatja tevékenységét. A tárca ismertetése nem tér ki arra, hogy a nagykövetségi dolgozók hova távoztak Iránból.

Nagy Britannia kivonta a teheráni nagykövetség személyi állományát Fotó: AFP

A minisztérium hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az iráni helyzet gyorsan eszkalálódhat, és ez jelentős kockázatokkal jár.

A nyilatkozat felszólítja a brit állampolgárokat, hogy semmilyen okból ne utazzanak Iránba, mivel a brit kormány jelenleg csak rendkívül korlátozott segítséget tud nyújtani az Iránban tartózkodóknak, nincs lehetőség személyes konzuli segítségnyújtásra semmiféle veszélyhelyzetben, és London nem tud segíteni azokon, akik Iránban bajba kerülnek. 
A brit külügyminisztérium felidézi, hogy Iránban számos helyen tiltakozó megmozdulások zajlanak, erőszakcselekményekről és halálesetekről érkeznek jelentések, a távközlés országszerte akadozik, az internethozzáférést az iráni hatóságok komoly mértékben korlátozzák. 

A tárca szerint a brit állampolgároknak az őrizetbe vétel és a hatósági kihallgatás nagyon magas kockázatával kell számolniuk még akkor is, ha távol maradnak a tiltakozó megmozdulások helyszíneitől. A brit útlevél birtoklása önmagában is okot szolgáltathat az iráni hatóságoknak a brit állampolgárok fogva tartására 

— fogalmaz a londoni külügyi közlemény.

A minisztérium felidézi, hogy az iráni nukleáris és egyéb katonai létesítmények elleni tavaly nyári izraeli és amerikai csapásmérések óta tűzszünet van érvényben, a tárca szerint azonban a helyzet továbbra is ingatag, és figyelmeztetés nélkül is gyorsan romolhat.

Amerika hamarabb lépett

Korábban lapunk hírt adott az esetről, hogy az Egyesült Államok iráni „virtuális nagykövetsége” hétfőn frissítette utazási figyelmeztetését, amelyben arra kéri az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt a közel-keleti országban harmadik hete tartó zavargások miatt.

Borítókép: Brit zászló (Fotó:AFP)

