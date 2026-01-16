Trump döbbenetes étrendje: egészségügyi minisztere szerint „csoda, hogy bírja”

Amikor vele utazik az ember, az az érzése támad, mintha egész nap méreganyagokkal tömné magát – fogalmazott Kennedy egy podcastbeszélgetésben, írja a Merkur.

Donald Trump elnök kezet fog Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi és humán szolgáltatásokért felelős miniszterrel (Fotó: Getty Images/AFP/Heather Diehl)

A műsorvezető kérdésére, miszerint melyik kormánytag rendelkezik a legszokatlanabb étkezési szokásokkal, Kennedy habozás nélkül Donald Trumpot nevezte meg. Elmondása szerint az elnök nagy mennyiségben fogyaszt cukormentes kólát, valamint gyakran eszik gyorséttermi ételeket is – igaz, főként utazások alkalmával.

Kennedy szerint Trump a Fehér Házban vagy floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban már kifejezetten jó minőségű ételeket fogyaszt. Az elnök – mint fogalmazott – nem akar megbetegedni, ezért elsősorban nagy élelmiszeripari vállalatok termékeit eszi, „mert megbízik bennük”.

„Trump a biológia szabályait meghazudtoló fizikumu”

Az egészségügyi miniszter ironikusan megjegyezte: „Nem tudom, hogyan van még életben, de itt van.” Hozzátette: számára felfoghatatlan, miként képes Trump ilyen étrend mellett nemcsak mozogni, hanem ilyen rendkívüli energiával dolgozni.

Kennedy szerint az elnök „szinte természetfeletti ellenálló képességgel rendelkezik”, egészségi állapota pedig kivételes.

Elmondása szerint Trump orvosi vizsgálatai során kifejezetten magas tesztoszteronszintet is megállapítottak.

Új étrendi irányelvek – vitákkal kísérve

A podcastban Kennedy bemutatta a közelmúltban nyilvánosságra hozott új amerikai táplálkozási irányelveket is, amelyeket az egészségügyi minisztérium január elején jelentett be. Az új ajánlások gyökeresen átalakítják az eddig ismert táplálkozási piramist.

A hangsúly immár a zöldségeken, gyümölcsökön, a tejtermékeken és a vörös húsokon van, miközben a feldolgozott élelmiszereket háttérbe szorítják. Kennedy szerint a fehérjék és az egészséges zsírok nélkülözhetetlenek, és korábban indokolatlanul mellőzték őket az ajánlásokban.

Szakértők ugyanakkor üdvözölték, hogy az új irányelvek egyértelműen fellépnek az ultrafeldolgozott élelmiszerek ellen.