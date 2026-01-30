tűzCamdenLondonvasúttűzoltóság

Tűz okoz óriási fennakadást a brit fővárosban + videó

Jelentős fennakadások nehezítik London tömegközlekedését, miután tűz ütött ki Camdenben, közvetlenül egy forgalmas vasútvonal mellett. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a környéket pedig lezárták. A vasúti forgalom mindkét irányban megbénult. A hatóságok egyelőre vizsgálják a tűz keletkezésének körülményeit.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 16:51
A londoni tűzoltóság helyi idő szerint reggel 9 óra 31 perckor kapott bejelentést a tűzről Forrás: AFP
Még péntek délután is káosz uralkodik Londonban, miután a reggeli órákban tűz ütött ki a brit főváros északi részén, Camdenben, közvetlenül a vasútvonal közelében. A lángok olyan közel csaptak fel a sínekhez, hogy a nap folyamán számos járatot töröltek vagy jelentős késéssel indítottak – számolt be róla a Sky News.

Tűz okoz óriási fennakadásokat a brit fővárosban – illusztráció
Fotó: AFP

A londoni tűzoltóság helyi idő szerint reggel 9 óra 31 perckor kapott bejelentést a tűzről, amely a Regent’s Park Road közelében, egy egyszintes kereskedelmi épületben keletkezett. 

Az oltási munkálatok azonnal megkezdődtek, tíz tűzoltóautó és körülbelül hetven tűzoltó vonult a helyszínre. 

A tűz a közeli vasúti létesítmények miatt nagy figyelmet kapott, mivel a lángok közvetlenül a vasúti sínek felett csaptak fel. A tűzoltóság később közölte, hogy a lángokat sikerült ellenőrzés alá vonniuk, azonban a helyszínen lévő egységek egész délután az oltáson dolgoztak. Sérültekről nem érkezett jelentés. A Chalk Farm metrómegállót és a környéket a rendőrség lezárta.

A National Rail bejelentése szerint mivel a West Coast Main Line köti össze többek London Eustont a Watford Junctionnel és távolabbi célállomásokkal, így a vonatforgalom mindkét irányban blokkolva volt a tűz miatt – ennek köszönhető a közlekedési káosz. Nemcsak a távolsági közlekedés érintett, mivel a London Northwestern Railway Eustonból induló vonatait szintén felfüggesztették – írja a BBC.

A tűz keletkezési oka egyelőre sem ismert. 

Borítókép: A londoni tűzoltóság helyi idő szerint reggel 9 óra 31 perckor kapott bejelentést a tűzről (Fotó: AFP)

