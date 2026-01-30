Tűz okoz óriási fennakadást a brit fővárosban + videó

Még péntek délután is káosz uralkodik Londonban, miután a reggeli órákban tűz ütött ki a brit főváros északi részén, Camdenben, közvetlenül a vasútvonal közelében. A lángok olyan közel csaptak fel a sínekhez, hogy a nap folyamán számos járatot töröltek vagy jelentős késéssel indítottak – számolt be róla a Sky News.

Tűz okoz óriási fennakadásokat a brit fővárosban – illusztráció

Fotó: AFP

A londoni tűzoltóság helyi idő szerint reggel 9 óra 31 perckor kapott bejelentést a tűzről, amely a Regent’s Park Road közelében, egy egyszintes kereskedelmi épületben keletkezett.

Az oltási munkálatok azonnal megkezdődtek, tíz tűzoltóautó és körülbelül hetven tűzoltó vonult a helyszínre.

A tűz a közeli vasúti létesítmények miatt nagy figyelmet kapott, mivel a lángok közvetlenül a vasúti sínek felett csaptak fel. A tűzoltóság később közölte, hogy a lángokat sikerült ellenőrzés alá vonniuk, azonban a helyszínen lévő egységek egész délután az oltáson dolgoztak. Sérültekről nem érkezett jelentés. A Chalk Farm metrómegállót és a környéket a rendőrség lezárta.

The fire in Chalk Farm is now under control.



There are currently no reports of any injuries.



Crews will remain on scene for the remainder of the afternoon, working hard to fully extinguish the fire.



More info - https://t.co/aRdlyZVO2i https://t.co/psIcwUN1SM pic.twitter.com/UCcYphrIG4 — London Fire Brigade (@LondonFire) January 30, 2026

A National Rail bejelentése szerint mivel a West Coast Main Line köti össze többek London Eustont a Watford Junctionnel és távolabbi célállomásokkal, így a vonatforgalom mindkét irányban blokkolva volt a tűz miatt – ennek köszönhető a közlekedési káosz. Nemcsak a távolsági közlekedés érintett, mivel a London Northwestern Railway Eustonból induló vonatait szintén felfüggesztették – írja a BBC.

A tűz keletkezési oka egyelőre sem ismert.

BREAKING: A large fire near a railway line in north London is causing travel disruption for passengers across the UK.



Follow live on our blog 🔗 https://t.co/r9KNzQZeeG



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/L7DWMstzGh — Sky News (@SkyNews) January 30, 2026

Borítókép: A londoni tűzoltóság helyi idő szerint reggel 9 óra 31 perckor kapott bejelentést a tűzről (Fotó: AFP)