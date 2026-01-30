Londonban tombol a woke: bejárhatnak a magukat nőnek valló biológiai férfiak a női fürdőbe

Nem sikerült gátat vetni a woke-ideológia tombolásának Londonban, miután a bíróság eljárási okokra hivatkozva elutasította egy jogvédő szervezet keresetét, amely azt szerette volna elérni, hogy a magukat nőnek valló biológiai férfiakat tiltsák ki a Hampstead Heath területén található, történelmileg nőknek fenntartott szabadtéri fürdőhelyről, a Kenwood Ladies’ Pondból – hívja fel a figyelmet az Origo a The Telegraph brit napilap cikke nyomán.

Londonban ismét a woke-ideológia győzött a nők jogai felett (Fotó: AFP)

Az ügy hátterében a Sex Matters (A Nem Számít) nevű nőjogi szervezet jogi fellépése állt. A csoport a fürdőt üzemeltető City of London Corporation ellen indított pert, azzal vádolva a fenntartót, hogy a transznemű nők beengedésével nemi alapú diszkriminációt követ el a biológiai nőkkel szemben. A helyzet korántsem elméleti: a tóra járó nők közül többen arról számoltak be, hogy a transznemű fürdőzők jelenléte miatt úgy érzik, „meggyalázták” őket, sőt,

egyesek konkrétan azzal vádolták a biológiai férfiakat, hogy kukkolják őket öltözés vagy fürdőzés közben.

Lieven bírónő az ítélet indoklásában nem az ügy érdemi részét, hanem annak jogi kereteit kifogásolta. Véleménye szerint a felsőbíróság nem a „megfelelő fórum” ennek a vitának a rendezésére. Az ítélet szerint az ügyet nem egy csoportnak, hanem egy olyan magánszemélynek kellene az illetékes megyei bíróság (County Court) elé vinnie, aki bizonyítani tudja, hogy a transzneműek jelenlétét engedélyező szabály következtében közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte.

Ezzel a bíróság lényegében visszadobta a labdát, és az egyéni áldozatokra hárította a pereskedés terhét és költségeit.

Maya Forstater, a Sex Matters ügyvezető igazgatója mélységesen igazságtalannak nevezte a döntést. A nőjogi aktivista hangsúlyozta: az, hogy a keresetet eljárásjogi okokból elutasították, nem jelenti azt, hogy a szolgáltatók zöld jelzést kaptak volna a nők biztonságának feladására.

A City [of London Corporation] szabályozása és az, hogy nem hajlandó a bíróság előtt megvédeni e szabályozás jogszerűségét, egyszerűen az egyes nőkre és a személyzet tagjaira hárítja a zaklatás kockázatát, valamint a jogi eljárások költségeit és nehézségeit, ez mélyen igazságtalan

– fogalmazott Forstater, aki megfogadta, hogy folytatják a harcot a nők biztonságáért, magánéletéért és méltóságáért az egynemű terekben.