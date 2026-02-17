OroszországUkrajnaTelegram

A Telegram is tiltólistára kerülhet

Az orosz hatóságok a források szerint újabb közösségimédia-platform tiltására készülnek. A Telegram az információk szerint április elsejével válik majd elérhetetlenné, a hatóságok azonban nem kommentálták az értesülést.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 19:38
Fotó: SAMUEL BOIVIN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Baza Telegram-csatorna forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy az orosz hatóságok újabb közösségi média betiltására készülnek. A Telegram az értesülések szerint április elsejével elérhetetlenné válik az országban – írja a Pravda

A Telegram a hírek szerint április elsejével elérhetetlenné válik
A Telegram a hírek szerint április elsejével elérhetetlenné válik. Fotó: NurPhoto

A cél a források szerint az üzenetküldő alkalmazás teljes betiltása. A tervek szerint az intézkedés a Facebook és az Instagram betiltásához hasonlóan zajlana, azaz az orosz internetről nem lehetne elérni a platformot többé. Természetesen a VPN erre megoldást nyújthat, azonban Oroszországban szigorú szabályok vonatkoznak a privát hálózatokra. 

A Roszkomnadzor, az orosz állami média felügyeleti szerve egyelőre nem kommentálta az értesüléseket. 

„Az ügynökségnek nincs hozzáfűznivalója a korábban közzétett információkhoz ebben az ügyben” – közölte a Roszkomnadzor. A szervezet február 10-én fokozta a Telegram lassítására irányuló intézkedéseket. A szabályozó hatóság megígérte, hogy folytatja a korlátozásokat, ha a vállalat nem helyez el szervereket Oroszországban, és nem tartja be az orosz jogszabályokat.

 

Borítókép: A Telegram logója egy mobiltelefonon (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekliberálisok

Mit lehet ehhez hozzátenni?

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk keddi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.