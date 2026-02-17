A Telegram is tiltólistára kerülhet

A Baza Telegram-csatorna forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy az orosz hatóságok újabb közösségi média betiltására készülnek. A Telegram az értesülések szerint április elsejével elérhetetlenné válik az országban – írja a Pravda.

A Telegram a hírek szerint április elsejével elérhetetlenné válik. Fotó: NurPhoto

A cél a források szerint az üzenetküldő alkalmazás teljes betiltása. A tervek szerint az intézkedés a Facebook és az Instagram betiltásához hasonlóan zajlana, azaz az orosz internetről nem lehetne elérni a platformot többé. Természetesen a VPN erre megoldást nyújthat, azonban Oroszországban szigorú szabályok vonatkoznak a privát hálózatokra.

A Roszkomnadzor, az orosz állami média felügyeleti szerve egyelőre nem kommentálta az értesüléseket.

„Az ügynökségnek nincs hozzáfűznivalója a korábban közzétett információkhoz ebben az ügyben” – közölte a Roszkomnadzor. A szervezet február 10-én fokozta a Telegram lassítására irányuló intézkedéseket. A szabályozó hatóság megígérte, hogy folytatja a korlátozásokat, ha a vállalat nem helyez el szervereket Oroszországban, és nem tartja be az orosz jogszabályokat.

Borítókép: A Telegram logója egy mobiltelefonon (Fotó: AFP)