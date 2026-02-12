A Roszkomnadzor bejelentette a Telegrammal szembeni következetes korlátozások folytatását. A Telegram üzenetküldő alkalmazás továbbra sem tartja be az orosz jogszabályokat, és nem tesz intézkedéseket az állampolgárok adatainak biztonságának garantálására. Ennek megfelelően a hatóságok döntése alapján a Roszkomnadzor továbbra is lépéseket tesz annak érdekében, hogy rákényszerítse a szolgáltatás adminisztrációját ezen követelmények betartására – számolt be cikkében az Rbc.ru.
Az orosz hatóságok léptek a Telegram ügyében
Az orosz hatóságok bejelentették, hogy folytatják a Telegrammal szembeni fokozatos korlátozásokat, mivel az üzenetküldő szolgáltatás továbbra sem felel meg a jogszabályoknak. A döntést azzal indokolták, hogy a platform nem tesz eleget az orosz állampolgárok adatainak védelme, a csalások és a bűncselekmények visszaszorítása érdekében. A Roszkomnadzor hangsúlyozta, hogy a szabályok minden szolgáltatóra egyformán vonatkoznak, függetlenül attól, hogy belföldi vagy külföldi cégről van szó.
A Telegram nem tesz valós intézkedéseket a csalások elleni küzdelemben, valamint a szolgáltatás bűnözési és terrorista célú felhasználásának megakadályozására – jegyezte meg a Roszkomnadzor.
„Ezzel összefüggésben az illetékes szervek döntése alapján a Roszkomnadzor továbbra is egymást követő korlátozásokat vezet be az orosz jogszabályok betartásának biztosítása és az állampolgárok védelme érdekében” – áll a közleményben.
Az állam álláspontja a közösségi hálózatok és bármely internetes szolgáltatás oroszországi működésével kapcsolatban változatlan marad: a hatóságok nyitottak az együttműködésre bármely hazai és külföldi internetes erőforrással, de csak azzal a feltétellel, hogy azok tiszteletben tartják az országot és állampolgárait, valamint betartják a törvényt.
„Ezek a szabályok nyilvánosak és mindenkire egyformán vonatkoznak: a szerverek Oroszország területén történő elhelyezése, a személyes adatok védelmének biztosítása, az állampolgárok csalásoktól való megóvása, valamint az extremizmus és a terrorizmus megelőzéséhez szükséges feltételek megteremtése” – hangsúlyozta a Roszkomnadzor.
2025 augusztusában a Roszkomnadzor korlátozta a Telegramon és a WhatsAppon indított hívásokat (utóbbi a Meta tulajdonában van, amelyet Oroszországban szélsőséges szervezetként jelöltek meg és betiltottak).
Az ügynökség a korlátozásokat azzal indokolta, hogy az üzenetküldő alkalmazások „elsődleges hangalapú szolgáltatásokká váltak, amelyeket csalásra és pénz kicsalására, valamint orosz állampolgárok felforgató és terrorista tevékenységekbe való bevonására használnak”.
Októberben a Roszkomnadzor bejelentette, hogy részleges korlátozásokat vezetett be a Telegram és a WhatsApp esetében a bűnözői tevékenységek elleni küzdelem érdekében.
Decemberben Szergej Bojárszkij, a duma információpolitikai bizottságának elnöke kijelentette, hogy a Telegram teljes blokkolása Oroszországban egyelőre nincs napirenden. „A Telegram nemcsak üzenetküldő volt és marad, hanem közösségi hálózat is, ezért ebből a szempontból kell hozzá közelíteni. Csatornákat hoztak létre és működtetnek benne, amelyekbe jelentős erőforrásokat és munkát fektettek. Egyelőre nem szeretnék a Telegram teljes blokkolásáról beszélni” – mondta.
Január közepén Andrej Szvincov, a duma információpolitikai bizottságának tagja kijelentette, hogy a Roszkomnadzor a Telegram működését az anonim csatornák elégtelen blokkolása miatt lassítja.
A Roszkomnadzor ezt követően azt közölte, hogy Oroszországban nem vezettek be új korlátozásokat a Telegrammal szemben.
Néhány nappal később Artyiom Sejkin, a Szövetségi Tanács Digitális Gazdaság Fejlesztéséért Felelős Tanácsának alelnöke bejelentette, hogy a Roszkomnadzor fokozatosan blokkolja a Telegramot. Állítása szerint ennek oka az, hogy az üzenetküldő megtagadta a bűnmegelőzési követelmények teljesítését.
Oroszország korábban is vezetett be korlátozásokat a Telegrammal szemben. Az üzenetküldő alkalmazás már kilenc esetben fizetett bírságot az Oroszországban betiltott tartalmak eltávolításának megtagadása miatt.
Borítókép: Telegram-logó (Fotó: AFP)
