OroszországkorlátozásTelegram

Az orosz hatóságok léptek a Telegram ügyében

Az orosz hatóságok bejelentették, hogy folytatják a Telegrammal szembeni fokozatos korlátozásokat, mivel az üzenetküldő szolgáltatás továbbra sem felel meg a jogszabályoknak. A döntést azzal indokolták, hogy a platform nem tesz eleget az orosz állampolgárok adatainak védelme, a csalások és a bűncselekmények visszaszorítása érdekében. A Roszkomnadzor hangsúlyozta, hogy a szabályok minden szolgáltatóra egyformán vonatkoznak, függetlenül attól, hogy belföldi vagy külföldi cégről van szó.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 1:00
Telegram logó
Telegram logó Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Roszkomnadzor bejelentette a Telegrammal szembeni következetes korlátozások folytatását. A Telegram üzenetküldő alkalmazás továbbra sem tartja be az orosz jogszabályokat, és nem tesz intézkedéseket az állampolgárok adatainak biztonságának garantálására. Ennek megfelelően a hatóságok döntése alapján a Roszkomnadzor továbbra is lépéseket tesz annak érdekében, hogy rákényszerítse a szolgáltatás adminisztrációját ezen követelmények betartására – számolt be cikkében az Rbc.ru.

A Telegram nem tesz valós intézkedéseket a csalások elleni küzdelemben az orosz hatóságok szerint
A Telegram nem tesz valós intézkedéseket a csalások elleni küzdelemben az orosz hatóságok szerint Fotó: AFP

A Telegram nem tesz valós intézkedéseket a csalások elleni küzdelemben, valamint a szolgáltatás bűnözési és terrorista célú felhasználásának megakadályozására – jegyezte meg a Roszkomnadzor.

„Ezzel összefüggésben az illetékes szervek döntése alapján a Roszkomnadzor továbbra is egymást követő korlátozásokat vezet be az orosz jogszabályok betartásának biztosítása és az állampolgárok védelme érdekében” – áll a közleményben. 

Az állam álláspontja a közösségi hálózatok és bármely internetes szolgáltatás oroszországi működésével kapcsolatban változatlan marad: a hatóságok nyitottak az együttműködésre bármely hazai és külföldi internetes erőforrással, de csak azzal a feltétellel, hogy azok tiszteletben tartják az országot és állampolgárait, valamint betartják a törvényt.

„Ezek a szabályok nyilvánosak és mindenkire egyformán vonatkoznak: a szerverek Oroszország területén történő elhelyezése, a személyes adatok védelmének biztosítása, az állampolgárok csalásoktól való megóvása, valamint az extremizmus és a terrorizmus megelőzéséhez szükséges feltételek megteremtése” – hangsúlyozta a Roszkomnadzor.

2025 augusztusában a Roszkomnadzor korlátozta a Telegramon és a WhatsAppon indított hívásokat (utóbbi a Meta tulajdonában van, amelyet Oroszországban szélsőséges szervezetként jelöltek meg és betiltottak). 

Az ügynökség a korlátozásokat azzal indokolta, hogy az üzenetküldő alkalmazások „elsődleges hangalapú szolgáltatásokká váltak, amelyeket csalásra és pénz kicsalására, valamint orosz állampolgárok felforgató és terrorista tevékenységekbe való bevonására használnak”.

Októberben a Roszkomnadzor bejelentette, hogy részleges korlátozásokat vezetett be a Telegram és a WhatsApp esetében a bűnözői tevékenységek elleni küzdelem érdekében.

Decemberben Szergej Bojárszkij, a duma információpolitikai bizottságának elnöke kijelentette, hogy a Telegram teljes blokkolása Oroszországban egyelőre nincs napirenden. „A Telegram nemcsak üzenetküldő volt és marad, hanem közösségi hálózat is, ezért ebből a szempontból kell hozzá közelíteni. Csatornákat hoztak létre és működtetnek benne, amelyekbe jelentős erőforrásokat és munkát fektettek. Egyelőre nem szeretnék a Telegram teljes blokkolásáról beszélni” – mondta.

Január közepén Andrej Szvincov, a duma információpolitikai bizottságának tagja kijelentette, hogy a Roszkomnadzor a Telegram működését az anonim csatornák elégtelen blokkolása miatt lassítja.

A Roszkomnadzor ezt követően azt közölte, hogy Oroszországban nem vezettek be új korlátozásokat a Telegrammal szemben.

Néhány nappal később Artyiom Sejkin, a Szövetségi Tanács Digitális Gazdaság Fejlesztéséért Felelős Tanácsának alelnöke bejelentette, hogy a Roszkomnadzor fokozatosan blokkolja a Telegramot. Állítása szerint ennek oka az, hogy az üzenetküldő megtagadta a bűnmegelőzési követelmények teljesítését.

Oroszország korábban is vezetett be korlátozásokat a Telegrammal szemben. Az üzenetküldő alkalmazás már kilenc esetben fizetett bírságot az Oroszországban betiltott tartalmak eltávolításának megtagadása miatt.

Borítókép: Telegram-logó (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu