Az orosz hatóságok léptek a Telegram ügyében

A Telegram nem tesz valós intézkedéseket a csalások elleni küzdelemben, valamint a szolgáltatás bűnözési és terrorista célú felhasználásának megakadályozására – jegyezte meg a Roszkomnadzor.

„Ezzel összefüggésben az illetékes szervek döntése alapján a Roszkomnadzor továbbra is egymást követő korlátozásokat vezet be az orosz jogszabályok betartásának biztosítása és az állampolgárok védelme érdekében” – áll a közleményben.

Az állam álláspontja a közösségi hálózatok és bármely internetes szolgáltatás oroszországi működésével kapcsolatban változatlan marad: a hatóságok nyitottak az együttműködésre bármely hazai és külföldi internetes erőforrással, de csak azzal a feltétellel, hogy azok tiszteletben tartják az országot és állampolgárait, valamint betartják a törvényt.

„Ezek a szabályok nyilvánosak és mindenkire egyformán vonatkoznak: a szerverek Oroszország területén történő elhelyezése, a személyes adatok védelmének biztosítása, az állampolgárok csalásoktól való megóvása, valamint az extremizmus és a terrorizmus megelőzéséhez szükséges feltételek megteremtése” – hangsúlyozta a Roszkomnadzor.