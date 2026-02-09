Megdöbbentő összeggel támogatja Ukrajnát Ausztria

Lehullt a lepel az Ausztria által Ukrajnának juttatott adófizetői pénzekkel kapcsolatban – szúrta ki az Origo. Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter a Heute napilap kérdésére elmondta, hogy az orosz–ukrán háború kezdete óta az osztrák költségvetésből 347 millió eurónyi támogatást juttattak Ukrajnának.

Ausztria kormánya tovább önti a pénzt Ukrajnába (Fotó: AFP)

A legújabb bejelentés, miszerint a külügyminisztérium a Külföldi Katasztrófaalap (AKF) terhére további hárommillió euróval emeli az Ukrajnának 2026-ban folyósítandó humanitárius segélyt, azonnal éles kritikát váltott ki.

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) népszavazást sürget a további ukrán kifizetések ügyében. A Patrióták osztrák tagpártja szerint a kormány elszakad a választók akaratától, és figyelmen kívül hagyja az osztrák polgárok gazdasági terheit, miközben az ország semlegességi elvét és a lakosság érdekeit is háttérbe szorítja.

Az FPÖ álláspontja nem légből kapott: az osztrák közvéleményben is egyre inkább erősödik az elégedetlenség. Egy, a napokban publikált felmérés szerint a megkérdezettek 58 százaléka egyértelműen elutasítja az Ukrajnának nyújtott további kifizetéseket.

Különösen figyelemre méltó, hogy még a Neos választói között is sokan vannak, akik nem támogatják pártelnökük, Meinl-Reisinger által képviselt irányvonalat. Az adatokból kirajzolódó kép egyértelmű: az osztrák társadalom jelentős része úgy érzi, hogy az ország vezetésének prioritásai nem egyeznek az övékkel, és a pénzügyi forrásokat inkább belföldön, a saját állampolgáraik megsegítésére kellene fordítani.

Ausztria nemzetközi szervezeteken keresztül is nyújt támogatást

De mi is rejtőzik pontosan a már említett 347 millió euró mögött? A külügyminisztérium adatai szerint ez az összeg az összes állami, pénzügyi és humanitárius segélyt foglalja magában a háború kezdetétől. Ebbe az összegbe már beletartoznak a Külföldi Katasztrófaalapból (AKF) származó források is, amely az osztrák Ukrajna-segély egyik legfontosabb eszközének számít. Csak ebből az alapból 2022 februárja óta 112,46 millió eurót fizettek ki Ukrajnának.