Káosz a berlini repülőtéren, az ónos eső és a fagy miatt áll a repülőforgalom + fotók

A Berlin-Brandenburg repülőtér péntek reggelre teljesen megbénult. Ennek oka az ónos eső és a fagypont közeli hőmérséklet volt. A szóvivő elmondása szerint a felszálló gépeket nem tudják elindítani, és az érkező járatok nem tudnak biztonságosan landolni. A repülőtér csütörtök este – körülbelül 20 óra magasságában – állította le teljesen a légi közlekedést, miután a kifutópályákon jégréteg alakult ki. Ezután egy rövid időre javult a helyzet, de péntek reggelre kitört a káosz. A reptér figyelmeztette az utasokat, hogy jelentős késésekre, járattörlésekre és átfoglalásokra kell számítaniuk. A repülőtér azt javasolja, hogy az utazás előtt közvetlenül a légitársaságoknál tájékozódjanak a járatok indulásáról – számolt be róla a Bild.

A Berlin-Brandenburg repülőtér gyakorlatilag leállt

Fotó: AFP