Káosz a berlini repülőtéren, az ónos eső és a fagy miatt áll a repülőforgalom + fotók

Káosz a berlini repülőtéren, az ónos eső és a fagy miatt áll a repülőforgalom

A Berlin–Brandenburg repülőtér gyakorlatilag leállt: az ónos eső és a jeges kifutópályák miatt sem felszállni, sem biztonságosan landolni nem lehet. Az utasokat jelentős késésekre, járattörlésekre és átfoglalásokra figyelmeztették. A helyszínen tartózkodók kaotikus állapotokról számoltak be, miközben a meteorológiai szolgálat előrejelzése sem túl biztató.

2026. 02. 06. 17:31
A berlini reptér megbénult Forrás: AFP
A Berlin-Brandenburg repülőtér péntek reggelre teljesen megbénult. Ennek oka az ónos eső és a fagypont közeli hőmérséklet volt. A szóvivő elmondása szerint a felszálló gépeket nem tudják elindítani, és az érkező járatok nem tudnak biztonságosan landolni. A repülőtér csütörtök este – körülbelül 20 óra magasságában – állította le teljesen a légi közlekedést, miután a kifutópályákon jégréteg alakult ki. Ezután egy rövid időre javult a helyzet, de péntek reggelre kitört a káosz. A reptér figyelmeztette az utasokat, hogy jelentős késésekre, járattörlésekre és átfoglalásokra kell számítaniuk. A repülőtér azt javasolja, hogy az utazás előtt közvetlenül a légitársaságoknál tájékozódjanak a járatok indulásáról – számolt be róla a Bild.

Fotó: AFP

A Német Meteorológiai Szolgálat továbbra is ónos esővel, jegesedéssel és köddel számol a térségben. Emellett sokfelé ködös marad az idő, helyenként 100 méter alatti látótávolsággal.

1
2
3
4
5
6
7
8

