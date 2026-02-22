Az emirátusokban tárgyalt a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója

A találkozón a főtanácsadó tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök baráti üdvözletét, szó esett a két ország közötti kapcsolatokról és a kétoldalú együttműködés további fejlesztési lehetőségeiről. Biró Marcell és Mohammed bin Zájed Ál Nahján megbeszélésükön áttekintették a világpolitikai eseményeket, a nemzetközi környezetben a közelmúltban bekövetkezett kihívásokat és a geopolitikai lehetőségeket.

Biró Marcell és Mohammed bin Zájed Ál Nahján megbeszélésükön áttekintették a világpolitikai eseményeket. Fotó: AFP

A térség ugyanis fontos szerepet tölt be a békefolyamatok előmozdításában. Legutóbb épp Abu-Dzabiban rendezték a felek között, amerikai részvétellel az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalásokat.

Biró Marcell az elnöki meghívást megelőzően Tahnoon bin Zájed Ál Nahján herceggel, az Egyesült Arab Emírségek nemzetbiztonsági tanácsadójával tárgyalt. A megbeszélésen a két ország politikai és gazdasági kapcsolatai mellett a jövő technológiai kihívásairól és az energiabiztonság kérdéseiről esett szó.

Borítókép: Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk (Fotó: AFP)