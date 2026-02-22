Rendkívüli

Lelőttek egy fegyveres férfit Trump floridai birtokánál

Egyesül Arab Emírségektárgyalásfőtanácsadó

Az emirátusokban tárgyalt a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója

Az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak erősítése, valamint a világpolitikai történések és az azokra adható lehetséges válaszok voltak Biró Marcell emirátusokban történő kétnapos látogatásának fő témái. Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnöke hivatalában fogadta Biró Marcellt, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadóját Abu-Dzabiban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 15:37
Mohammed bin Zájed Ál Nahján Fotó: ABDULLA AL NEYADI Forrás: UAE PRESIDENTIAL COURT
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A találkozón a főtanácsadó tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök baráti üdvözletét, szó esett a két ország közötti kapcsolatokról és a kétoldalú együttműködés további fejlesztési lehetőségeiről. Biró Marcell és Mohammed bin Zájed Ál Nahján megbeszélésükön áttekintették a világpolitikai eseményeket, a nemzetközi környezetben a közelmúltban bekövetkezett kihívásokat és a geopolitikai lehetőségeket. 

Bíró Marcell és Mohammed bin Zájed Ál Nahján megbeszélésükön áttekintették a világpolitikai eseményeket
 Biró Marcell és Mohammed bin Zájed Ál Nahján megbeszélésükön áttekintették a világpolitikai eseményeket. Fotó: AFP

A térség ugyanis fontos szerepet tölt be a békefolyamatok előmozdításában. Legutóbb épp Abu-Dzabiban rendezték a felek között, amerikai részvétellel az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalásokat.

Biró Marcell az elnöki meghívást megelőzően Tahnoon bin Zájed Ál Nahján herceggel, az Egyesült Arab Emírségek nemzetbiztonsági tanácsadójával tárgyalt. A megbeszélésen a két ország politikai és gazdasági kapcsolatai mellett a jövő technológiai kihívásairól és az energiabiztonság kérdéseiről esett szó.

Borítókép: Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.